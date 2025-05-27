彭文正控前總統蔡英文論文不存在案 高院判敗訴

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）媒體人彭文正對前總統蔡英文提起確認博士論文不存在之訴，北院更一審駁回；經上訴，高院認為原審訴訟程序無重大瑕疵、本件訴訟欠缺確認利益，今天駁回上訴，仍可上訴。

彭文正因涉嫌誹謗蔡英文學歷造假，遭台北地檢署起訴但未到庭。民國110年間，台北地方法院以彭文正有逃亡事實且身在美國，發布通緝。彭文正今天透過視訊跨海聽判，對於判決結果未發表意見。

全案起於，彭文正對蔡英文提起確認博士論文不存在之訴，台北地方法院認定，彭文正僅就蔡英文是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

台灣高等法院認為，原審未盡說明義務，不經言詞辯論即予以駁回，訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。

北院更一審認定，蔡英文具博士學位資格，推知曾撰寫、提交論文，彭文正並無確認訴訟利益，據此判決駁回。彭文正不服，提起上訴，由台灣高等法院審理，今天做出判決，駁回上訴，仍維持原告之訴駁回判決。

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高院表示，原審訴訟程序無重大瑕疵，彭文正一再聲請法官迴避，意圖延滯訴訟，且原審已就彭文正聲請調查的證據，敘明無調查必要的理由。

高院指出，彭文正請求確認蔡英文論文存在與否，欠缺確認利益，且其論文存在與否和法律關係的構成要件無涉，也不得作為確認訴訟標的，不應准許。（編輯：蕭博文）1140527