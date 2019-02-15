抗議子弟兵被吹犯規 勇士教頭遭NBA罰款

美國職籃NBA金州勇士總教練柯爾（左）在球隊出戰波特蘭拓荒者的比賽中，因葛林被吹判一級惡意犯規而對裁判咆哮，14日被聯盟罰款。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社奧克蘭14日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在球隊出戰波特蘭拓荒者的比賽中對裁判咆哮，今天被聯盟罰款2萬5000美元（約新台幣77萬元）。

昨天比賽中，勇士的葛林（Draymond Green）被吹判一級惡意犯規，柯爾對此憤怒的表達抗議後，被判罰並護送出場。

柯爾在那場比賽中收到兩次技術犯規，他在將戰術板摔到地上，並怒譙裁判茂爾（Kenny Mauer）後遭罰出場。

NBA籃球營運執行副總裁范德維奇（Kiki VanDeWeghe）證實柯爾遭到罰款。

柯爾後來向記者說明他生氣的反應，並表示他對葛林看似無害的挑戰對手，卻被判犯規而感到困惑。

柯爾說：「我當時很震驚，那樣竟然會被判一級惡性犯規。」

柯爾表示：「這令人摸不著頭緒，我的意思是，對方上前來準備灌籃，你得確保他不會真的得逞，所以我告訴肯尼（裁判茂爾名字），恕難苟同。」

葛林同樣感到困惑，並暗示他是因為過去種種犯規紀錄而受到嚴厲處罰。

葛林談到那次犯規時說：「我是針對球去的。我不知道耶，這應該是『葛林條款』吧。」

葛林也感謝柯爾為他抱不平。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080215