鍾亦恩用64球完封 華南盃少棒雲林勝嘉義

華南金控盃全國少棒錦標賽21日在青年公園進行A組敗部賽事，由雲林縣對上嘉義縣，雲林縣先發投手鍾亦恩（圖）僅用64球完投6局、無失分，以4比0擊退嘉義縣。中央社記者楊啟芳攝 108年5月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日電）華南金控盃全國少棒錦標賽今天在青年公園進行A組敗部賽事，由雲林縣對嘉義縣，雲林縣靠著先發投手鍾亦恩僅用64球完投6局、無失分，以4比0擊退嘉義縣。

雲林縣先發投手鍾亦恩今天完投6局僅用64球，僅被敲出1支安打，沒有出現保送，送出5次三振無失分，奪下勝投，完全壓制對手，是雲林縣以4比0擊敗對手的功臣。

鍾亦恩曾在台彩盃帶領球隊擊敗強隊桃園市，不過他認為今天表現更好，鍾亦恩說：「這場用球數很省，控球好，因教練有提醒我重心要留在後面。」他表示，自己不是球速很快的投手，在全國聯賽時測過大約100公里，不過並沒有想要追求球速，反而更專注在控球。

六年級的鍾亦恩是從四年級開始擔任投手，不過可以守外野，在母隊文昌國小時也會守游擊跟三壘，鍾亦恩說：「最喜歡當投手，因為可以讓球隊贏球。」

打擊部分，雲林縣第3局靠著許祐愷的二壘安打、林克謙安打，以及對手暴投拿下2分。第5局許祐愷、廖冠鈞接連安打再攻1分，6局上張竣奕敲二壘安打後，利用廖仕銓的安打以及滾地球，跑回球隊第4分。

對於今天球隊的表現，雲林縣總教練張裕耀表示，「之前因為全國聯賽的關係，球隊沒有集訓，剛開始調整不到位，第一場對南投縣時，該贏的沒有贏」，但他們利用前幾天下雨，到室內練習場調整，今天表現比較到位。（編輯：張芷瑄）1080521