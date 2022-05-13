林培緯把棒球當生命 王貞治盃拿打擊獎有意選秀

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）大理高中代表台北市隊參加王貞治盃青棒賽，打出亮眼成績，但因疫情最終裁定亞軍，隊長林培緯打擊率破7成、拿下打擊獎，是教頭口中「把棒球當生命」的球員，有意投入中職選秀。

王貞治盃全國青棒台北市隊此次由大理高中代表參賽，台北市隊展現韌性，昨天4強賽與台中市隊（西苑高中）交手，以3比2拿勝、晉級冠軍戰，但昨晚有球員出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀、快篩陽性，只能退出比賽。

台北市隊裁定亞軍，已經是大理高中代表台北市參賽打出的最好成績，也是近15年來台北市隊王貞治盃最佳成績，台北市隊上一次打入4強也是大理高中代表，在民國109年拿下第4名。

台北市隊隊長林培緯此次打擊表現出色，總計12打數敲出9支安打，打擊率高達7成50，拿下大會打擊獎。

台北市隊總教練黃文生表示，林培緯目前高三，但年紀還可以挑戰玉山盃青棒賽，國小之前是打羽球，直到國中才開始接受正規棒球訓練，國中一度受傷，目前身體已經完全沒有問題，從高一就開始打木棒組賽事、展現不錯打擊能力。

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林培緯擔任隊長，具有領導能力，也十分認真自主，休息時重量訓練強化身體，跟著球隊練完球還會自主特打訓練，黃文生笑說，「他很認真，簡直把棒球當作生命」。

黃文生表示，林培緯之前守一壘，升上高三後開始加練三壘和游擊，此次出賽也主要以三壘先發出賽，偶爾會代班投球，球速不錯、指叉球投得好，畢業後也有意以打者身分挑戰中職選秀。（編輯：張芷瑄）1110513