樂天桃猿疫情延燒 再增3球員快篩陽性

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中職樂天桃猿近期人手吃緊，緊急調二軍球員赴一軍賽事助陣，今晚再更新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，陳冠宇、梁家榮、林澤彬等3名球員快篩陽性，仍未達停賽標準。

樂天桃猿今天下午稍早公布新增3名教練、5名球員、4名隊職員快篩陽性的案例，分別為一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰，野手藍寅倫、馮健庭、楊家勝、捕手張閔勛及二軍投手林子崴，其中一軍球員就占4人。

桃猿在緊急調派二軍教練和球員赴台東支援一軍賽事後，晚間再度公告，一軍投手陳冠宇、野手梁家榮、林澤彬經快篩後結果呈陽性，目前皆已安排PCR檢測，並依規定通報聯盟，後續將從東部回到西部進行隔離，遵守中央流行疫情指揮中心及聯盟規範辦理。

中華職棒表示，樂天桃猿自5月18日起至今，共11名一軍球員與3名指定遞補球員通報確診，因領隊會議決議為一軍球員14人以下匡列，以二軍球員遞補，一軍球員超過14人匡列，則會依規定停賽，目前匡列的人數剛好是14人，尚未達停賽標準。

樂天桃猿原訂今晚在台東棒球場出戰中信兄弟，受雨勢影響，加上場地狀況不佳，延至明晚原場地進行補賽。至於桃猿內部疫情升溫，是否會影響明天賽事進行，聯盟表示，目前還沒有收到任何變動訊息。（編輯：張雅淨）1110525