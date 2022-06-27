總統為伯明罕世運會代表團授旗 盼讓世界看到台灣

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天為第11屆伯明罕世界運動會代表團授旗並致贈加菜金，她期盼選手都能在賽場上挑戰自我、全力以赴，取得最高的榮耀，用最高的拚勁和韌性，讓世界看到台灣。

體育署指出，2022年第11屆伯明罕世界運動會7月7日至7月17日在美國伯明罕舉行，這次台灣參賽運動包括飛行運動、壘球、撞球、保齡球、輕艇、柔術、合球、健力、滑輪運動、相撲、拔河、水中運動、寬板滑水及武術等14個種類，計69名選手，代表團總人數達133人，定7月3日起陸續出發參賽。

蔡總統下午赴體育署為代表團授旗，並致贈加菜金。蔡總統致詞提到，在疫情挑戰下，世界性運動賽事能夠舉行，非常不容易，從去年的東京奧運，到今年的第11屆世界運動會，都展現全世界人類共同對抗疫情的決心。

總統說，她今天授旗幫大家加油，相信代表團已經做了最充足準備，將在世界賽場上發光發亮。

蔡總統提到，女子拔河隊從2005年世運會開始，就奪下連續4屆金牌，她要交付5連霸目標任務，希望選手們展現最堅強實力；她說，健力代表團從1993年世運會開始，每屆都有奪牌紀錄，希望選手能夠再創佳績。

總統說，合球代表隊目前世界排名第3、亞洲排名第一，在上屆世運會也獲得銀牌，創下參賽以來最好成績，期待這次能奪下金牌，再次刷新紀錄。

蔡總統表示，希望每一位選手都能在賽場上挑戰自我、全力以赴，取得最高的榮耀，用最高的拚勁和韌性，讓世界看到台灣。

另外，蔡總統說，為了協助選手出國比賽發揮實力，政府提供最大支持，設置4名隨隊醫師協助防疫，全程照顧代表團健康安全。

總統表示，疫情期間挑戰出賽，真的很不簡單，預祝選手比賽順利，用最耀眼成績，振奮全世界，並鼓舞所有台灣人民；她請民眾共同關注世運會各種賽事最新情況，等待大家的好消息，也期待選手凱旋歸來。（編輯：林克倫）1110627