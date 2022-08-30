洋基賈吉第50轟出爐 天使靠大谷翔平兩分砲險勝[影]

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影片來源：MLB

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB球星大谷翔平和賈吉（Aaron Judge）今天正面交鋒，兩位年度MVP大熱門同場開轟，但天使靠大谷翔平揮出致勝的兩分砲，以4比3氣走洋基。

影片來源：MLB

洛杉磯天使今天靠瑞吉福（Luis Rengifo）2下的陽春全壘打先馳得點，以1比0領先。紐約洋基3上先靠勒梅休（DJ LeMahieu）的犧牲打扳平，4上再靠黎卓（Anthony Rizzo）陽春砲以2比1超前。

天使的反撲來得很快，4下立刻靠著福特（Mike Ford）的陽春彈追平比數；5下再靠大谷翔平中右外野方向的兩分砲，以4比2要回領先。

賈吉在8局上半揮出陽春彈，讓洋基追回1分，但天使終場仍以1分險勝，洋基因此吞下3連敗。賈吉那支全壘打是他本季第50轟，他今天沒有太多好球可打，整場比賽被保送了兩次。

這是賈吉生涯第2次達到單季50轟的里程碑，過去他曾在2017年揮出52支全壘打。這是洋基隊史第10次有球員能單季揮出50支以上的全壘打。

天使先發投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）此役投6局，有6次三振、3個保送，被敲出1支全壘打在內的3支安打，丟掉兩分都是自責分，最後收下他本季的第5勝。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110830