台北市威力盃8強止步 教練盼球員從低潮中爬起

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2022年花蓮台彩威力盃少棒賽8強，台北市隊與桃園市隊5日交手，台北市以5比12吞敗止步，教練駱政宇希望除了比賽勝負，也要讓球員學習如何從低潮中爬起來。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日

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（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）威力盃少棒賽今天8強台北市與桃園市交手，台北市比賽前半段領先，但守備有狀況、林品佑挨轟，終場以5比12吞敗止步；教練駱政宇希望除了比賽勝負，也讓球員學習從低潮中爬起來。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽8強台北市隊與桃園市隊交手，台北市隊3局上打完取得4比1領先，3局下守備有狀況讓桃園市隊追回3分、扳平比數。

台北市隊4局下換上投手林品佑登板也沒能止血，隊友守備失誤、保送，被敲出3分砲後再接連被敲安打失分，讓桃園市隊單局追回8分、拉開差距。台北市隊5局追回1分，追分不及、吞下敗仗，8強止步。

台北市隊教練駱政宇表示，比賽前半段還有咬住，前面對手有守備失誤，但後來被追分也是自己內野防線失誤，桃園市追平比數後心情放開，感覺打線就醒過來了。

被問起林品佑挨轟後為什麼沒有選擇換投，駱政宇表示，除了比賽勝負之外，讓球員學習從低潮挫折中爬起來也很重要，這是很好的經驗。

駱政宇表示，林品佑是球隊的主力投手，體格高、協調性不錯，但個性有點悶，「溫溫的，有點像王建民」，教練團一直跟他說，希望他可以有點想法，「如果他有慾望想要變得更好，未來發展性會不錯。」讓他留在場上撐過危機，不管贏還是輸，對未來都會有幫助。

林品佑自評此次比賽投得不好，控球不準，被打全壘打後沒有想太多，壘上有人反而可以安心投，是第一次被打全壘打，對桃園投當然會有壓力，但教練團提醒，不該失的分就不要失。

林品佑因為哥哥林鈞瑋的關係開始打球，「哥哥很強，要向他看齊，他也會教我打擊，注意下盤的運用。」

儘管沒有達到4強目標，但駱政宇表示，大家互相幫忙的感覺不錯，球員不是自己打自己的，開始比賽後就有強烈想要贏的感覺。（編輯：張雅淨）1111205