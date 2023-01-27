「小星二代」陸續亮相 耳濡目染愛上棒球

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從小耳濡目染，許多棒球員的小孩也會跟著愛上棒球，目前也有許多「小星二代」在三級球隊打球，「恰恰」彭政閔的兒子彭聖驊（前排左5）也加入福林少棒隊接受正規訓練。（福林少棒隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年1月27日

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星二代走棒球路期待發光（1）（中央社記者謝靜雯台北27日電）從小耳濡目染，許多棒球員的小孩也跟著愛上棒球，目前有許多「小星二代」正在三級球隊打球，「恰恰」彭政閔的兒子打少棒、張泰山兒子也升上青少棒，讓人期待未來在棒球圈發光。

台灣有許多「棒球世家」，最有名的就是「台東陽家班」，包括陽介仁、陽耀勳、陽岱鋼等人，近期也有許多「星二代」在職棒場上發光，或者是進到職棒準備展開棒球生涯，包括王光輝之子王威晨（中信兄弟）、曹竣崵之子曹祐齊（味全龍隊）、陳威成之子陳冠偉（味全龍）、以及陳瑞昌之子陳佳樂（樂天桃猿）等人。

有更多「小星二代」正開始走上棒球路，包括郭勇志之子郭宸安（穀保家商一年級）、黃欽智之子黃宥銘、沈鈺傑之子沈立宸（長安國中）、張泰山之子張可洛（大園國中）、王金勇之子王思穩（新明國中），「恰哥」彭政閔的兒子也加入福林少棒隊接受正規訓練。

福林少棒隊總教練章子健回憶，剛到福林帶隊時，第一位接觸到的「星二代」球員是王威晨，當時還不是總教練身分，感受沒有特別深，後來陸陸續續帶過不少「星二代」，包括曹祐齊、陳佳樂、沈立宸，以及目前在陣中的彭聖驊，他是「恰恰」彭政閔的兒子。

章子健表示，對於少棒球員來說，「星二代」光環帶來的正面影響較多，可能是打少棒的小朋友還不會在意太多東西。「他們的內心對於爸爸是球星感到蠻驕傲的，有時候爸爸來看球、隊友圍著要簽名，他們表情都蠻開心的、很有優越感。」

彭聖驊從小學五年級開始加入福林、接受正規棒球訓練，章子健笑說，去年底諸羅山盃時彭政閔現身，就在飯店引起轟動。彭聖驊因為較晚接受正規訓練、起步比隊友慢，章子健透露，「星二代」壓力在他身上或許還沒看到，反倒是因為他喜歡打球，才願意投入訓練，也很想上場比賽，「這才是他給自己的壓力。」

帶過這麼多「星二代」球員，章子健認為球隊中有職棒球星的小孩，對球隊來說是加分，不管媒體或者其他球隊關注度都會提升，通常球員的爸爸們都不會干涉訓練，只有在球隊有需求時，會熱心幫忙指導。

被問起教練是否有壓力，章子健笑說，教練的壓力在如何幫助球員提升，不讓這些因為信任而將小孩送來的家長們失望。

逝世的球星「老大」王光輝，生前受訪被問起兒子王威晨時曾提到，以前大家會叫王威晨是「王光輝的兒子」，後來大家改叫他為「王威晨的老爸」，也讓他覺得欣慰。

現在，越來越多「小星二代」開始踏上棒球路，未來發光發熱值得期待，或許哪天能在職棒場上看到「小恰恰」、「小泰山」同場競技，讓球星老爸們以兒子為榮。（編輯：屈享平）1120127

許多棒球員的小孩從小耳濡目染，跟著愛上棒球，目前也有許多「小星二代」在三級球隊打球，沈鈺傑之子沈立宸與張泰山之子張可洛同屆，時常被一同討論。圖為沈立宸2021年12月2日在威力盃少棒賽出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 112年1月27日