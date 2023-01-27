沈鈺傑之子瘋棒球 王金勇替兒子撒夢想種子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前職棒選手沈鈺傑之子沈立宸（右）成名甚早，沈鈺傑用「對棒球有點瘋狂」形容兒子，「他每天都在看棒球」。圖為沈鈺傑（左）2022年隨兒子赴美看LLB世界少棒錦標賽（威廉波特少棒賽）。（沈鈺傑提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年1月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

星二代走棒球路期待發光（3）（中央社記者謝靜雯台北27日電）「星二代」追隨爸爸腳步踏上棒球路，沈鈺傑用「對棒球有點瘋狂」形容兒子沈立宸，王金勇則選擇悄悄在兒子心中撒下棒球夢想的種子，期待發芽茁壯。

# 沈立宸對棒球有點瘋狂 泰然面對星二代壓力

沈鈺傑之子沈立宸成名甚早，因為與張泰山的兒子張可洛同屆，從少棒開始就會被以「張泰山之子」、「沈鈺傑之子」同場競技當作話題，沈立宸去年也是LLB世界少棒錦標賽（威廉波特少棒賽）台灣代表隊成員，球隊最終拿下季軍。

沈鈺傑表示，當初是沈立宸主動要求要打棒球，自己採支持的態度，但媽媽極力反對，「這條路沒有這麼容易，我們一路上也看過很多失敗，我們大概都很清楚。」

被問起仍舊支持兒子打球的原因，沈鈺傑坦言，小時候看沈立宸，覺得他有棒球天分，但只有天分不夠，努力過程還是需要撐過，撐不過也只能走別的路。

沈鈺傑用「對棒球有點瘋狂」形容兒子，「他每天都在看棒球」，沈鈺傑爆料，有時候沈立宸做錯事被罰寫，沒有寫完不能練球，為了練球，眼眶含著淚還是會想辦法寫完，兒子的生活幾乎都是棒球，有時候看到不錯的球員，就會主動來找他討論。

至於目前為止，有沒有看到兒子遇過什麼低潮或挫折，沈鈺傑表示，應該是去年LLB少棒賽，輸球無緣冠軍戰那場比賽，「輸球後就哭了，全隊都哭了，心情蠻低落的，只能跟他開開玩笑。」

沈立宸平時喜歡跟沈鈺傑討論棒球，但被問起自己的訓練狀況，就變成省話一哥。沈鈺傑表示，每次關心兒子練球狀況，兒子都只會回「不錯呀、還好呀、可以呀」，幾乎沒有具體的回答。

從小就不斷被用「沈鈺傑的兒子」這樣的眼光看著長大，會不會成為壓力，沈鈺傑笑說：「我怕我會是他的壓力，但感覺他自己蠻放得開的。」

沈立宸目前國一，沈鈺傑表示，現在還是投球、打擊都有，只是投球方面還需適應升上國中後的距離，現階段打擊上場比較多，至於投打往哪邊走還說不準，他的打擊有一定實力，但因為是左手、腳不快，守備位置也會比較受限。

# 王金勇在兒子心中播種 王思穩打擊天花板高

退役球星、現任美職費城人隊球探王金勇的兒子王思穩，從小學四年級就加入少棒名校龜山，王金勇透露，一開始是兒子主動要求要打球，一路上每隔一段時間，或者兒子表現不好時，他就會問兒子「還要不要繼續打？」後來是兒子直接說，「爸爸不要再講了，我就是要繼續打球。」

兒子一開始要打球，王金勇倒是沒有太多的反對，他認為小孩子要培養多元興趣，不會給他們太多限制，但走上棒球路，爸爸的光環難免成為壓力，王金勇提到，沒有特別跟兒子聊過這件事，但或許大家一直提起，也會讓他對自己的期許多更多。

王思穩目前在新明國中二年級，也有身材優勢，身高183公分、是外野手，王金勇以球探角度來看，直言兒子的打擊很有潛力，力量還有往上拉的空間，「打擊天花板很高」，運動能力方面，也有透過私下的運動訓練課程協助兒子。

王思穩因為守備不穩定，沒能穩定在A隊出賽，但王金勇表示，守備方面會用討論的方法跟兒子談，教練有提點他外野的守備訓練，基本上自己就不會去干涉。

除了技術面的協助，被問起在兒子的棒球路上扮演什麼角色，王金勇直言「我在他的心中播種」。

王金勇表示，每個階段的小孩都有目標和夢想，會時常跟兒子聊中期、長期目標，明白兒子想法後，在兒子的心中播種、澆水，讓夢想的種子發芽、茁壯，至於能長成什麼樣子，誰都無法預測，只希望兒子一步一步往目標走。（編輯：屈享平）1120127

從小耳濡目染，許多棒球員的小孩也跟著愛上棒球。前職棒選手張泰山的兒子張可洛從少棒開始就會被以「張泰山之子」當作話題。圖為張可洛（右）2022年12月參加台北城市盃青少年棒球錦標賽出賽畫面。（台北市棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年1月27日