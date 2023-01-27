郭勇志、黃欽智之子青出於藍 投手丘展天分

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星二代走棒球路期待發光（2）（中央社記者謝靜雯台北27日電）穀保家商投手郭宸安、長安國中投手黃宥銘，都有一名曾在職棒叱咤風雲的老爸，兩人也都在投手丘上展現自己的天分，郭勇志和黃欽智受訪時不約而同提到，兒子比自己同齡好，可說是「青出於藍」。

# 郭勇志在意態度 兒子郭宸安優點能吃苦

郭宸安從少棒時期就頗有名氣，是2019年U12世界盃棒球賽冠軍班底，現效力於青棒強權穀保家商棒球隊，雖然才高一，就已跟著木棒組出賽、潛力備受看好，心態超齡、上場完全不會膽怯，目前最快球速約141公里，控球能力不錯，有成為好投手的潛力。

郭宸安從少棒開始，就一直被提起爸爸是退役球星郭勇志，也會被拿來與爸爸比較。郭勇志透露，同儕之間說話直接，小朋友的感受也很直接，多多少少會有星二代壓力，但會彼此溝通、討論怎麼面對，慢慢兒子也比較釋懷了。

郭勇志提到，同時期打球的退役球星，像是張泰山、沈鈺傑、黃欽智等人的兒子，現在也都差不多在國中、高中打球，球員的小孩從小在棒球環境長大，耳濡目染，對棒球的膽子和熟悉度可能會比一般小孩好，很多也都選擇走上棒球路。

郭宸安一開始是先參加棒球營，後來一直吵著要去練球、丟球，慢慢越練越多，對棒球產生興趣。郭勇志坦言，一開始確實有猶豫過，但也有提醒郭宸安，選擇棒球這條路，打好打壞都要努力，除了棒球，各方面學習也不能中斷。

郭勇志笑說：「爸媽會囉唆的東西，基本上都有念到。」除了郭宸安，郭宸安的弟弟目前也在大仁少棒隊打球。

郭勇志教育小孩在乎態度，他時時提醒郭宸安，U12的光環是過去努力得來的，但不能因此覺得自滿，「他（郭宸安）有聽進去，一直默默地努力、朝自己的目標走。」

郭勇志認為郭宸安的優點是能吃苦，父子間簡單的語句互動也充滿關愛。郭勇志傳影片給郭宸安參考，郭宸安會回，「好，我嘗試看看、再跟教練討論。」被問起郭宸安有沒有自己過去的影子，郭勇志笑說，「我覺得他有他的樣子和型態，而且我在他這個年紀沒有這麼好、他真的很投入。」

# 黃宥銘「高人一等」 父親黃欽智當最強靠山

長安國中國三投手黃宥銘身高184公分，一站上場就「高人一等」。他身形高瘦，很有爸爸黃欽智的影子。對於兒子踏上棒球路，黃欽智表示，打球這條路很辛苦，「但不會心疼，他自己喜歡的東西、就需要承受，我和媽媽會在背後全力支持他。」

黃欽智表示，小時候雖沒有帶著黃宥銘一起玩球，但耳濡目染，看著爸爸打球、在棒球圈，也對棒球產生興趣。一開始同意讓黃宥銘打球，是希望讓他學習團體生活的紀律以及服從，沒有特別期待未來會打的多好。

黃宥銘具身材優勢，黃欽智提到在國中階段，投手、打擊哪邊較好還看不出來，黃宥銘沒有投球時，也會先發守外野，目前稍嫌單薄、力量還沒有這麼好，但投球協調性不錯，到了高中重量訓練加上去，力量上來後、進步會更快一點。

黃欽智是出色的投手，但在兒子訓練上不會干涉太多，有時變化球的出手握法，如果兒子有問、他就會稍微提點；黃宥銘目前除了直球外，有曲球、滑球和變速球，父子在家也會聊棒球，看職棒比賽時，黃欽智也會跟兒子分享人家哪裡做的好，怎麼去思考等。

「星二代」壓力，黃欽智直言沒有辦法避免，「我看到兒子走這條路的重點，是知道他想在棒球這條路上超越我，這是一件好事，至少他有目標，但可以走多遠，還是要靠自己。」

黃宥銘去年底參加台北城市盃青少年棒球邀請賽，對手新泰國中總教練梁如豪稱讚黃宥銘「青出於藍」，黃欽智也不吝於肯定兒子的努力。「我國中球速才110公里出頭，他已經可以投到125至130公里，同齡表現、他比我好」，但台灣棒球環境很競爭，會以爸爸的角色、盡量幫助他。（編輯：屈享平）1120127

長安國中國三投手黃宥銘（右）身高184公分、身材突出，爸爸黃欽智（左）肯定兒子的努力，「他已經可以投到125至130公里，同齡表現、他比我好」。圖為黃宥銘2022年12月參加台北城市盃青少年棒球錦標賽黃欽智到場加油。（台北市棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年1月27日