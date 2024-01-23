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致敬18年前布萊恩 NBA恩比德、湯斯同天飆分

2024/1/23 18:17
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（中央社記者陳容琛台北23日電）美國職籃NBA兩大長人恩比德、湯斯今天不約而同締造隊史單場得分新高，巧合的是，18年前的今天，正好也是已故籃球巨星布萊恩狂飆81分的史詩級戰役。

18年前的今天，布萊恩（Kobe Bryant）率領洛杉磯湖人面對多倫多暴龍，單場狂飆81分，寫下NBA史上單場次高紀錄。

有趣的是，18年後費城76人球星恩比德（Joel Embiid）、明尼蘇達灰狼球星湯斯（Karl-Anthony Towns），分別砍進70分、62分，雙雙打破各自的隊史單場得分紀錄，並締造史上第4度有2名NBA球員同天飆破60分。

賽後得知與布萊恩的特殊連結，恩比德相信，自己展現出了「曼巴精神」，「布萊恩是我的偶像，也是我開始打籃球的原因，而且他是我最喜歡的球員，同時也是我敬佩的人，我到現在才知道這件事，感覺更有意義了。」

76人隊友烏布雷（Kelly Oubre Jr.）則稱讚，恩比德的打球風格確實很像布萊恩，甚至是213公分版本的，「他絕對是布萊恩的化身，我希望他有一天能得到82分，保持布萊恩的精神。」

最感人的是，賽後特別去找昔日恩師、現任馬刺助理教練布朗（Brett Brown）敘舊，恩比德把手搭在布朗的肩膀上說道：「這場比賽獻給你。」

而打破張伯倫（Wilt Chamberlain）1967年創下的68分隊史紀錄，恩比德表示，「能跟他一起被討論，真的是很酷的一件事。」（編輯：張雅淨）1130123

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