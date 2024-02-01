獅隊春訓每日100顆特守 玉木朋孝盼選手更有自覺

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職統一獅隊自去年聘請日籍守備教練玉木朋孝幫助內野守備，內野手在秋訓每天要接受200顆特守，春訓則是100顆，不過玉木朋孝認為還是不夠，期盼選手自覺並自我要求。

玉木朋孝去年來到獅隊後，二壘與游擊守備率分別從9成63、9成58提升至9成74、9成65。不過玉木朋孝仍覺得不夠，為強化守備能力，從秋訓開始安排內野手接受全天訓練菜單，上午先練基本動作強化下盤，下午內野手要輪流接受200顆特守。

玉木朋孝表示，這樣龐大訓練量，磨練的不僅是球員基本動作，還有下半身的肌耐力，無論春訓100顆、還是秋訓200顆守備訓練，除要讓選手拚命去接球，更要他們活用下半身、知道如何移動腳步去接球。

年輕小將林培緯回憶自己去年秋訓時，別人花1小時、自己卻花了近1個半小時才接完200顆，這讓他在春訓更有動力去完成訓練。

玉木朋孝今年特守再升級，最後10顆不能發生任何失誤，一有閃失就重新再來。

談到是否感受到選手能力提升，玉木教練直言：「只感受到一點點，還是有些選手抱持著因為是教練要求才大量練習，而非對自我表現的追求，以職業選手的自覺來看，這樣完全不夠。」

從去年不苟言笑，到今年球員開始敢跟教練開玩笑，玉木朋孝更熟悉台灣職棒，也在訓練菜單上加入更多適合台灣的模式，因此也有人稱他的訓練為「玉木塾」。（編輯：龍柏安）1130201