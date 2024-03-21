全國拔河錦標賽22日登場 57隊後山角逐冠軍

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（中央社記者黎建忠台北21日電）台灣拔河賽史最悠久的花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，將於明天起在花蓮縣立體育館登場，今年共有57支隊伍齊聚後山較勁，期許新的一年用更出色的獎牌來個好開局。

花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽（室內賽）是台灣拔河界最悠久的賽事，也與協會盃、室外全國拔河錦標賽並稱年度3大賽事，今年也是連續2年在花蓮登場。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平除感謝花蓮縣政府大力支持，也強調選手不僅能在絕佳場地出賽，還能飽覽花蓮壯麗自然景色，並鼓勵參賽選手、教練，在比賽結束後不妨在花蓮稍稍停留、到處走走。

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陳建平指出，全國拔河錦標賽對學子們而言是年度最重要賽事，「這不僅是一年一度升學指定盃賽，許多選手也透過這場比賽得到滿滿自信。」

今年全國拔河錦標賽依舊獲得花蓮縣政府大力支持，除贈送每名參賽選手、教練速食餐廳套餐兌換券，還額外發送每人100元夜市觀光禮券，今年比賽將於明天登場，首日選手依序過磅後，比賽則在23、24日進行。（編輯：張雅淨）1130321