何承叡攜韓籍搭檔南智星 晉三太子盃男雙冠軍戰

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（中央社記者陳容琛台北17日電）台灣網球男雙一哥何承叡今天與韓國搭檔南智星在三太子盃男雙4強戰，以6比2、3比6、10比6擊敗「日本組合」清水悠太、卓特，順利挺進冠軍戰。

雙打世界排名145的台灣好手何承叡這次和韓國搭檔南智星聯手，在本屆華國三太子國際男子網球挑戰賽榮膺男雙第3種子，兩人今天在4強戰面對「日本組合」清水悠太、卓特（James Kent Trotter），首盤積極進攻，尤其何承叡瞄準對手前排攻擊、效果顯著，也如願率先拿下首盤。

然而，「台韓聯軍」次盤雖率先破發，隨後卻出現小亂流，導致氣勢轉向「日本組合」，遭到對手扳平戰局，所幸轉換心情後，何承叡、南智星在決勝盤的搶10大戰很快進入狀況，順利搶下冠軍戰門票。

談到與南智星合拍，何承叡賽後接受媒體聯訪時表示，以前兩人雖彼此認識，只是沒有深入了解，今年初他想找南智星攜手，可惜當時對方已有了搭檔，不過兩人相約事後還有合作機會，最後「台韓聯軍」在今年3月正式合體。

何承叡透露，想與南智星搭檔是因為兩人都能彌補對方的短處，「我的截擊沒有他這麼靈活，而他的底線攻擊能力則沒有我這麼好，所以我們一前一後能夠讓對手難以應對。」

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如願躋身冠軍戰，何承叡將有望挑戰繼2016年「胖鵬配」楊宗樺、謝政鵬後，首名勇奪三太子盃男雙冠軍的地主選手，何承叡提到，感謝所有球迷的支持，讓自己內心很澎湃，「明天不會那麼大壓力，我們已經做到該做的，因此全力以赴打最後1場比賽。」

有趣的是，連續兩天何承叡想吃鼎泰豐都落空，他笑說，賽後將與南智星直奔餐廳，「拜託讓我們吃到。」而南智星的妻子則許願想吃芒果冰，何承叡也將盡地主之誼，稍後帶兩人前往永康街，順便在附近逛逛。（編輯：龍柏安）1130517