潘文輝因傷辭退12強 近期動手肘韌帶置換手術

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美費城人隊22歲投手潘文輝先前因傷辭退世界12強棒球賽，經紀公司證實他近期將接受手肘韌帶置換手術（Tommy John），目前評估需要至少1年復出，但也提到他很正向面對一切。

「火球男」潘文輝最快球速可達160公里，今年球季最高層級到小聯盟高階1A，本季在高A出賽14場（1場先發），戰績1敗，有5次中繼成功、1次救援成功，防禦率1.29，季後原本被安排參加亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League），同時也入選世界12強棒球賽台灣隊。

10月底潘文輝因傷辭退12強賽，當時經紀公司表示，潘文輝在投球過程中反映手部不適，評估後無法再出賽辭退。根據外媒報導，潘文輝將接受手肘韌帶置換手術。

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潘文輝所屬經紀公司帕菲克接受中央社記者訪問證實，潘文輝當時手部不適接受醫生及球隊檢查評估後，得知需要動刀，近期會接受手術，術後會先在費城人隊基地復健，預計11月底回到台灣。

經紀公司提到，接受手肘韌帶置換手術，目前評估術後復健到復出時程最少需要1年，但對於傷勢，潘文輝充滿正能量，很正向面對發生的一切，回台後會維持復健，待明年春訓開始回球隊持續進行復健和接下來的訓練。（編輯：管中維）1131108