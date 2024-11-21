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台灣男籃保障再升級 繳交合約球員失能險上限50萬

2024/11/21 18:47
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（中央社記者黎建忠台北21日電）亞洲盃男籃資格賽台灣今晚對香港隊，賽前籃協副秘書長張承中在接受媒體訪問時說，經交涉後，球員的失能險大幅提高，有提交薪資合約的球員，最高上限每個月可領新台幣50萬元。

11月13日中華民國籃球協會副秘書長張承中首次透露，簽署參賽協議有5人、繳交薪資合約6人；經爭取後，到今天為止，簽署參賽協議增加到9人，但繳交薪資合約仍維持6人，不過失能險的理賠額度大幅增加。

張承中在接受媒體訪問時表示，參賽合約已有9人簽訂，等於全隊過半數簽署，這代表台灣籃球前進一大步，協會和球員的關係變成權利義務，而不再是過去那種上對下的徵召模式。

張承中透露，關於失能險理賠金額，經過這一週努力爭取後也獲得回應，有繳交薪資合約的6名球員，最高理賠上限50萬元，而剩餘沒交薪資合約的球員，理賠金額最低也有15萬元。

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台灣男籃今晚出戰香港後，11月25日要作客紐西蘭，張承中指出，由於台灣飛基督城要轉2趟飛機，機位比較難處理，但經過爭取後，去程有5個商務艙座位，回程則是所有人都搭商務艙；住宿方面，則是每名球員都是單人房。

張承中表示，「對於不願意簽署參賽協議的球員，我也會去一個一個瞭解，看看原因是什麼，或者協會這邊還能做怎麼樣的改進，務必要讓選手獲得最完整的保障。」（編輯：張雅淨）1131121

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