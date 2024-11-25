首節得6分種敗因 亞洲盃男籃資格賽台灣負紐西蘭

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（中央社記者黎建忠台北25日電）亞洲盃男籃資格賽台灣隊今天作客紐西蘭，只不過在首節僅得6分種下敗因，加上全場慘輸22個籃板，終場就以64比81吞敗，這也是預賽分組第3敗。

台灣男籃在11月21日的亞洲盃資格賽主場迎戰香港輕鬆過關，隔天立刻飛往紐西蘭基督城備戰這場客場之旅。

沒想到今天開賽首節台灣男籃全隊當機，單節僅投進3球拿到6分，其中還包括三分球6投0中、罰球3投0中，紐西蘭首節就取得23比6的大幅領先。

不過台灣男籃並沒有被擊垮，第2節得分大爆發一口氣灌進26分，半場結束追至32比37的落後。

第3節剩下1分32秒，台灣靠著阿巴西強勢上籃得手，追到47比48的1分差距，不過紐西蘭靠著2罰加上一次上籃，又在前3節結束將差距回復到5分差。

最後一節台灣隊雖嘗試反撲，但無奈氣力放盡，加上禁區主力高柏鎧犯規麻煩纏身，又被對手一波流帶走。

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台灣男籃在投籃命中率、三分球命中率都優於對手紐西蘭，但在身材不如人、衝搶意識又不足的情況下，籃板球以35比57慘輸對手，甚至到第4節尾聲，才靠著高柏鎧首度抓到進攻籃板；反觀紐西蘭抓下25個進攻籃板，讓他們在2次得分上也以20比6碾壓台灣男籃。

台灣男籃得分以阿巴西的14分最高，當家控衛陳盈駿和替補登場的盧峻翔各有12分，不過先發球員林庭謙、胡瓏貿、劉錚合計14投僅2中。（編輯：張雅淨）1131125