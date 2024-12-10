朱育賢轉戰味全龍 有望簽4年估平均月薪85萬

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）33歲野手朱育賢今年季後行使自由球員（FA）權利，味全龍領隊丁仲緯證實與朱育賢初步達成共識、盼補強火力問題。朱育賢有望與龍隊簽下4年長約、平均月薪新台幣85萬元。

朱育賢是中職Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）2015年選秀第7輪指名選手，是桃猿隊選秀「7輪奇蹟」代表人物之一，也是今年世界12強棒球賽奪冠台灣隊成員。

朱育賢2022年與樂天桃猿隊簽下3年複數年約、合約今年結束，朱育賢季後行使自由球員權利，桃猿隊曾表示會全力留人，也開出兩個版本合約，有4年、5年合約希望留下朱育賢。

朱育賢行使自由球員權利後，至少3支球隊有意爭取，朱育賢也確定轉戰味全龍隊，有望簽下4年長約，推估平均月薪可達約85萬元。

龍隊領隊丁仲緯證實與朱育賢初步達成合約共識，今天有針對合約確認細節，想要網羅朱育賢的原因，主要是經過內部檢討，火力還是最大問題，希望網羅自由市場上具有攻擊火力的選手，至於合約細節，確認後再跟大家報告。

朱育賢為A級自由球員，根據A級自由球員補償方式，為原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費。（編輯：張雅淨）1131210