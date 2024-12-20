兄弟重砲陳子豪轉戰味全龍 合約有望達10年

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒中信兄弟自由球員陳子豪有望轉戰味全龍隊，今年繼成功網羅自由球員朱育賢之後，味全龍再度搶下自由市場上第2名重砲，且合約可望長達10年，並保有選擇權、逃脫權。

中信兄弟隊陳子豪在今年球季結束後行使自由球員權利，引起多支球隊競價爭取這名重砲，陳子豪目前已經與味全龍隊達成初步共識，且據了解合約長達10年，其中保有選擇權、逃脫權，分別由球團、球員先後取得選擇權，對雙方都有保障。

年僅29歲的陳子豪在2013年季中加入中職，是中職史上第1批透過高中生選秀進職棒的好手，因此取得自由球員資格的年紀還正值巔峰。本季陳子豪在中信兄弟出賽87場，301打數敲出83支安打，包含17發全壘打，貢獻60分打點，打擊率2成76。

陳子豪為A級自由球員，根據A級自由球員補償方式，為原球團獲得這名球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或原球團獲這名球員年度薪資總額的125%作為補償費。

今年季後共有4名好手行使自由球員權利，目前動向已經差不多塵埃落定，包括陳韻文續留統一獅隊、詹子賢續留中信兄弟，以及朱育賢、陳子豪轉戰味全龍隊。（編輯：陳政偉）1131220