農委會：若非洲豬瘟侵台 立即禁廚餘養豬

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北5日電）農委會今天說，已強化餵豬廚餘安全性，如果非洲豬瘟仍入侵台灣，將立即禁止以廚餘養豬，防堵任何可能傳染途徑；環保署說，廚餘量大餐廳、旅館業者屆時將負擔清運費。

行政院農業委員會下午舉辦記者會，農委會主任秘書張致盛表示，為防堵非洲豬瘟，廚餘須高溫蒸煮達中心溫度攝氏90度、持續一小時後才能餵飼豬隻，但隨中國大陸疫情擴散蔓延，農委會也逐步補助農民轉型，以飼料取代廚餘。

張致盛說，全面禁用廚餘養豬政策，目前仍在研議階段，但廚餘確實是非洲豬瘟傳染重要途徑，如果非洲豬瘟最後仍入侵台灣，將立即禁止以廚餘養豬，防堵任何可能傳染途徑。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，廚餘養豬是台灣古老飼養豬隻方法，一年可處理掉數十萬噸廚餘，是「環保尖兵」，但廚餘養豬雖非非洲豬瘟唯一傳遞途徑，但隨疫情可能發展，農委會必須與時俱進，以禁用廚餘養豬為終極目標，但待跨部會協調，無法一步到位。

環保署督察總隊副隊長林左祥表示，據環保署民國106年統計，用於養豬的家戶廚餘約34萬公噸，餐廳、賣場方面等經申請許可者，每年產生廚餘量約10萬公噸；至於較小養豬戶自行蒐集的廚餘，可能到學校、小吃店等單位蒐集，一年也有約33萬公噸，每年約77萬公噸廚餘送到全台357家養豬場，經高溫蒸煮後餵豬。

未來若全面禁止用廚餘養豬，林左祥說，民眾、小吃店廚餘仍由清潔隊蒐集，但廚餘量大於16公斤餐廳、旅館業者，需自行負擔清運費用，處理費用每噸約新台幣2000元到3000元。

林左祥指出，以每天增加200公斤廚餘餐廳為例，每月約增加1萬2000元，「負擔不是那麼大」，也會向地方說明清楚，避免餐廳業者反彈。

此外，全台約有200家大賣場，每天生產超過一公噸廚餘大型產生源，環保署希望輔導自行設置快速發酵設備，處理後再利用，預計下週邀業者開會討論。

中國大陸非洲豬瘟疫情持續延燒，台灣雖然至今未見疫情，但疫區肉製品私帶入境遭開罰案例卻頻頻發生。

由於非洲豬瘟可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，也讓台灣繃緊神經努力防堵所有可能的傳染來源。

非洲豬瘟是豬傳染性的病毒性疾病，以侵犯體內吞噬細胞－單核細胞系列（macrophages-monocyte series）細胞為主，並產生甚急性、急性到亞急性及慢性臨床症狀，典型特徵是皮膚潮紅及廣泛性內臟器官出血，急性型死亡率100%。（編輯：張雅淨）1080105