王金平宣布參選總統 盼帶台灣走向世界

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北7日電）前立法院長、國民黨立委王金平今天宣布參選2020年總統。他說，將結合各行各業的力量，展現台灣的生命力，讓世界看見台灣，帶台灣走向世界。

王金平上午在台北國際會議中心召開記者會，正式宣布參選總統。雖然現場氣溫偏低、雨勢不斷，仍吸引大批支持者到場站台，現場「總統好」、「凍蒜」聲不斷。

現場除了有百工百業代表與會外，多位中國國民黨立委包括顏寬恒、呂玉玲、廖國棟等，以及前彰化縣長卓伯源、前考試院長許水德、前內政部長李鴻源、前經濟部長王志剛等人，都到場參加。

王金平表示，他決定站出來，以堅定的信心和決心，將結合各行各業的力量，展現台灣的生命力，讓世界看見台灣，帶台灣走向世界

他說，台灣是世界不可或缺的一部分，要讓世界看到台灣的貢獻，沒有台灣的研發，蘋果的智慧型手機無法上市。

國民黨中常會日前決議總統初選採7成民調、3成黨員投票決定，目前表態角逐者包括前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人。（編輯：林興盟）1080307