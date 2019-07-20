總統會晤美議員州長 聲援香港追求民主[影]

（中央社記者溫貴香丹佛19日電）總統蔡英文今天與美國參議院議員賈德納會晤關切香港議題，認為香港民眾追求民主自由的聲音，國際社會應給予更多的聲援與支持；美國與台灣共享價值，應該在香港議題上有更多的合作，來表達對香港問題的關注。

蔡總統結束加勒比海四友邦訪問，返程過境丹佛停留兩晚，總統抵達下榻飯店後，分別美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）與科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）進行閉門會議，會後由國安會副秘書長蔡明彥轉述會議內容。

蔡明彥表示，與賈德納會晤，蔡總統感謝美方、特別是國會支持對台軍售案，包括M1A2T主力坦克的軍售案；賈德納提到，美國國會的友人會持續關注台海安全情勢、持續支持對台軍售案，協助台灣提升自我防衛能力；賈德納也傳遞國會友人們對台灣的支持。

其次，蔡總統與賈德納兩人也針對香港情勢交換意見，蔡明彥說，雙方認為香港民眾追求民主自由的聲音，國際社會應給予更多的聲援與支持；而美國與台灣共享價值，應該在香港議題上有更多的合作，來表達對香港問題的關注。

第三，有關假訊息的問題，蔡明彥說，賈德納重視未來選舉過程中，台灣社會怎麼樣因應假訊息帶來的衝擊與挑戰，與總統交換意見，也提到在維持言論自由的基本原則下，還能因應外來勢力對於民主體制的滲透與破壞，假如台灣能夠在這次選舉當中建立一套好的模式，將會提供給世界其他民主國家一個很好的參考典範。

第二場閉門會議與州長波利斯交換意見，蔡明彥說，波利斯針對科羅拉多州推廣再生能源的狀況以及產業革新的主要方向，向蔡總統說明。

其次，文化教育交流，波利斯提到，台灣在丹佛約有200位學生，主要是接受高等教育，波利斯認為雙方在這方面可以有更多的合作，尤其是科羅拉多州有研究型的大學，雙方在研究型大學部分可以提出計畫；波利斯說，在美國念大學費用非常高，該州有提供年輕學子貸款計畫。

波利斯也向總統說，科羅拉多州的牛肉非常好吃，希望總統過境這段期間可以享受當地的牛肉；總統也邀請波利斯有機會到台灣訪問，波利斯承諾，明後年有亞洲行將規劃到日本、台灣訪問。（編輯：楊凱翔）1080720