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金門縣衛生局長王漢志對醫師動粗 記過2次調職

最新更新：2019/09/09 18:54
金門縣衛生局長王漢志（圖）日前酒後對金門醫院急診醫師施暴，縣府9日召開考績委員會，王漢志本人也到場說明，考績委員會決議將王漢志記過2次、調離現職。中央社記者黃慧敏攝　108年9月9日
金門縣衛生局長王漢志（圖）日前酒後對金門醫院急診醫師施暴，縣府9日召開考績委員會，王漢志本人也到場說明，考績委員會決議將王漢志記過2次、調離現職。中央社記者黃慧敏攝　108年9月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣衛生局長王漢志對金門醫院急診醫師推擊。縣府今天召開考績委員會，秘書長陳朝金下午表示，考績委員會認為王漢志言行失當，不適任現職，記過2次，暫時借調縣府。

擔任委員會主席的陳朝金表示，考績委員會做成2點決定，首先王漢志坦承言行有失當的地方，考紀會經充分討論，決定記過2次，縣長楊鎮浯也已核定；其次，由於王漢志言行失當，顯然不適任衛生局長職務，楊鎮浯同意暫調王漢志到縣府，協助推動縣政。

由於王漢志具有醫事人員身分，必須依照專屬法規任免；陳朝金表示，有關王漢志職務的後續職務，將由衛生福利部、銓敘部、人事行政總處和縣府商討安排。

陳朝金表示，考慮到衛生局和醫院業務息息相關，現階段調整王漢志的業務，以衛生局長身分借調到縣府協助推動，這是暫時性的調整。

對於考績委員會的決定，由於王漢志未接電話，無法得知他對此事的回應。他上午列席考績委員會說明前之前，對記者的詢問僅表示「謝謝關心」。

王漢志6日晚間陪家人赴金門醫院急診室就診，不滿陳姓醫師醫療處置當場連飆髒話，並推擊陳姓醫師。王漢志當晚到院向陳姓醫師致歉。當天深夜金門地檢署也接獲院方通報，隨即分案並指揮轄區金門縣警察局金湖分局蒐證查訪，追查有無涉犯醫療法第106條第3項及刑法恐嚇、傷害等罪嫌。

王漢志是高雄醫學院醫學系畢業、國立高雄大學高階經營管理碩士。曾任行政院衛生署金門醫院麻醉科主任、金門醫院副院長，衛生福利部屏東醫院副院長，民國106年3月1日調任現職。（編輯：孫承武）1080909

金門縣衛生局長王漢志日前酒後對金門醫院急診醫師言行失當，縣府9日召開考績委員會，委員會主席、秘書長陳朝金（圖）表示，委員會認為王漢志不適任現職，記過2次，暫時借調縣府。中央社記者黃慧敏攝　108年9月9日
金門縣衛生局長王漢志日前酒後對金門醫院急診醫師言行失當，縣府9日召開考績委員會，委員會主席、秘書長陳朝金（圖）表示，委員會認為王漢志不適任現職，記過2次，暫時借調縣府。中央社記者黃慧敏攝　108年9月9日
金門縣衛生局長王漢志6日晚間陪家人赴金門醫院急診室就診，因不滿陳姓醫師醫療處置，當場連飆髒話，並推打醫師，縣府考績委員會9日會中決定將王漢志記過2次、暫時借調縣府。中央社記者黃慧敏攝　108年9月9日
金門縣衛生局長王漢志6日晚間陪家人赴金門醫院急診室就診，因不滿陳姓醫師醫療處置，當場連飆髒話，並推打醫師，縣府考績委員會9日會中決定將王漢志記過2次、暫時借調縣府。中央社記者黃慧敏攝　108年9月9日
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