公視調查青少年國家認同 8成學生自認台灣人

（中央社記者陳秉弘台北9日電）公視節目「青春發言人」近日對台灣高中職學生進行「青少年國族認同大調查」，結果近8成學生自我認同為「台灣人」，台北市議員邱威傑表示，這份調查代表台灣正走向正確道路。

公視「青春發言人」是台灣少數以青少年為主體的電視節目，有鑒於「國家認同」的意見調查，一向都只關注20歲以上有投票權的族群，因此委託政治大學「選舉研究中心」執行調查，此為國內首次有規模的針對國族認同議題，訪問青少年的意見。

除了公布高中職學生國族認同的問卷調查結果，「青春發言人」也邀請台北市議員邱威傑、徐巧芯、端傳媒總編輯李志德、傳播學系學者管中祥、公視節目「我們的島」製作人于立平，一同分享閱讀完這份調查結果的感想。

調查施測期間為2019年6月21日至7月14日，透過滾雪球取樣的方法，邀請全國高中職學生自行填答，總計回收2223份有效問卷。

本次受訪的2000多名高中職學生中，有78.7%的受訪者認為自己是「台灣人」，遠高於「中國人」（0.8%）與「兩者皆是」（20.1%）的選項。

當問及最敏感的兩岸關係時，有40.3%的受訪者希望「維持現狀，以後走向獨立」，其次是「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」（25.2%），及「永遠維持現狀」（14%）；而抱持「維持現狀，以後走向統一」（3.7%）的意見，以及「盡快統一」（0.9%）的意見則是比例最低的2項。

管中祥分析，近年社會運動年輕化，參與社會改革的學生不限於大學，也有不少中學及小學生。台灣人的民主實踐從小就已養成，建立起公民意識與社會責任。

邱威傑表示，這份調查結果對他來說，代表台灣正在走向正確的道路，不否定中國在我們血緣與文化上的影響，但是也認同台灣作為一個獨立國家的事實。

徐巧芯則說，支持中華民國的人，本來就可以是台灣人、中國人，或兩者都是，「中華民國派」應該用更包容的角度，爭取更多年輕朋友對於中華民國的認同。

「青春發言人」製作單位特別點出，即便高中職學生尚未有投票權，但學生們對於社會議題的關心也超乎想像，調查中有92%的受訪者認為「學生仍需花時間關心政治」。可見對受訪的高中職學生而言，現階段除了讀書外，公民參與也是一件很重要的事。

該問卷也針對未來10年的社會發展目標進行調查，其中有32.7%受訪者認為「維持經濟繁榮」最重要，占比最高。其次是14.7%的「保障言論自由」、及「讓人民對政府重大決策有更多表達意見的機會」占13.3%。

調查可見年輕世代對於台灣未來的共識，還是著重在民生方面，但從「保障言論自由」和「讓人民對政府重大決策有更多表達意見的機會」來看，「民主自由」同樣是當前青少年們相當重視的社會發展目標。（編輯：張芷瑄）1081009