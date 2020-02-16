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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎紓困特別條例列優先法案 政院20日討論

最新更新：2020/02/16 21:14

（中央社記者顧荃台北16日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，行政院長蘇貞昌指示編列新台幣600億元特別預算因應。行政院發言人Kolas說，作為特別預算法源依據的特別條例列為最優先法案，將在20日行政院會提出。

立法院新會期將在21日開議，Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，行政院要提出的優先法案還在盤點當中，不過因應武漢肺炎防疫，紓困特別條例草案與攸關建立公衛師制度的公共衛生師法草案，目前確認列入最優先法案；此外，還有109年的國營事業預算也列入最優先法案。

谷辣斯表示，預計20日行政院會將提出特別條例草案，送請立法院審議通過後，再提出特別預算送立院審議。在立法院通過特別預算前，先從既有預算中，依災害防救法「移緩濟急」原則，即刻推動產業紓困業務。

蘇貞昌在13日行政院會中指示，擬定因應武漢肺炎紓困的特別條例和特別預算，為期1年，預算規模初步匡列上限600億元，經費來源由歷年累計的歲計賸餘和主計總處籌措財源支應。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，行政院會20日將通過俗稱武漢肺炎防疫特別條例草案，當天就送立院審議，民進黨團將在21日立法院會列入報告事項逕付二讀，預計25日三讀通過，以最快的速度完成立法。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張良知）1090216

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