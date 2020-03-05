武漢肺炎疫情 陳時中：國際尚未到達高峰期

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，5日繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，衛福部長陳時中（前）上台備詢。中央社記者張皓安攝 109年3月5日

（中央社記者王揚宇台北5日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，衛生福利部長陳時中今天說，目前國際上應該還沒到達疫情高峰期，而全球各洲高峰期不一樣，要避免造成第二波疫情影響，台灣目前的疫情在可控範圍。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

民進黨立委邱志偉質詢時，詢問陳時中有關武漢肺炎的疫情分析，何時會達到高峰期。

陳時中說，國際上應該都還未到達高峰期，至於多久會到高峰期，全球各洲的高峰期不一樣，且涉及國際高峰期不同再加上回流時有無管控好，要避免造成第二波疫情。

邱志偉追問，台灣未來是否會發生社區群聚感染。陳時中說，盡量避免，盡量把規模控制到最小，「期待避免但很難避免」，這是規模大小問題。

陳時中也說，台灣現在能夠精密控制，對於高風險特定族群做適當採檢，建立一個安全距離與範圍，目前在可控的範圍。

邱志偉詢問，疫情緩和需要多久的時間。陳時中表示，這沒法給出確切答案，疫情太樂觀會讓人鬆懈防疫，時間拉太長可能大家過度恐慌，要根據現實狀況，步步為營，隨時跟國人報告。

國民黨立委羅明才也詢問陳時中，疫情大概何時結束。陳時中指出，他沒有辦法預測何時會結束，但他認為整個高峰期還沒到，整個世界的傳播會更厲害，「我們要隨時從邊境上更加注意，以免從新興的地區裡面再回傳來台灣。」（編輯：林興盟）1090305