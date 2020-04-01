歐洲第一國 捷克和台灣簽署防疫聯合聲明

（中央社記者陳韻聿台北1日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣的抗疫成果屢獲國際肯定，日前與美國簽署防疫合作聯合聲明。外交部說，台灣與捷克今天也透過雙方駐處發表聯合聲明建立防疫夥伴關係，合作領域包括快篩試劑、疫苗與藥品的研發生產。

駐捷克代表處表示，聯合聲明是台灣與歐洲國家為對抗武漢肺炎所簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力獲國際認同。

外交部晚間透過新聞稿指出，為共同因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）威脅，台灣與捷克今天透過雙方駐處發表聯合聲明建立防疫合作夥伴關係，雙方將就快篩檢測試劑、疫苗與藥品的研發及生產建立合作，並就醫療物資和設備等進行交流，建立多面向的防疫醫療合作架構。

外交部表示，台灣與捷克是理念價值夥伴，外交部肯定並歡迎雙方以具體行動共同合作抗疫。

台捷防疫合作聯合聲明由台灣駐捷克代表柯良叡與捷克駐台代表朗樂（Patrick Rumlar）共同署名發表。聲明指出，為共同對抗病毒，台捷雙方代表處將進一步強化諮商與合作機制，在此夥伴關係架構下，協調並分享最佳作法，透過多面向合作，進行相關抗疫措施。

聲明表示，領域包括快篩檢驗試劑研發，疫苗與藥品的研究生產，醫療器材的研究及技術轉移，追蹤接觸者的相關技術機制與科技，最佳作法及科技交流、指派資訊分享窗口，以及防疫醫療用品及設備的合作與交流等。

在此之前，中央研究院院長廖俊智3月26日已與捷克科學院院長札日曼洛娃（Eva Zazimalova）透過視訊會議討論防疫合作。

台灣與美國3月18日發布防疫夥伴關係聯合聲明，雙方將在快篩檢驗試劑的研發，以及疫苗與藥品的研究與生產等領域強化合作諮商機制。聲明罕見由外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）共同署名。（編輯：林興盟）1090401