多國下令封城 蘇貞昌：台灣還不到這個地步

（中央社記者王承中、溫貴香台北9日電）行政院長蘇貞昌今天表示，若只是為壓制疫情爆發，比照許多疫情失控國家下令「封城」，這是最簡單的命令，但也會用最慘痛的經濟代價及社會成本來換，台灣還不到這個地步。

蘇貞昌今天上午在行政院會中指出，前天總質詢有多位立委問他，為避免造成防疫破口，是否考慮五一勞動節取消連假，他目前還是堅定的希望，讓民眾可以有正常活動、店家仍然能有生意做，但防疫工作也不能打折，能夠做到這樣，才是真正能展現國家治理。

蘇貞昌表示，如果只是為了壓制疫情爆發，比照許多疫情失控的國家下令「封城」，這是最簡單的命令，但這同樣也會用最慘痛的經濟代價及社會成本來換，台灣還不到這個地步。

蘇貞昌指出，從防疫作戰以來，政府做過一個又一個艱難的決定，包括口罩禁止出口、徵用口罩、統一定價、配售、第一時間不惜斥資增加口罩機台、堅持武漢包機回台。每個決定，幾乎都會有一部分的人質疑，但每個決策，卻也都是高度專業下的抉擇。

蘇貞昌表示，當全球已有超過40億人口被禁足、人民行動自由受很大的限制、警察動用武力驅趕出門的民眾，有160多個國家的孩子不能上學的此刻，台灣的防疫大受全世界肯定，民眾也大致都還能維持正常生活，這都是行政團隊、各地方政府嚴密防疫，全體民眾一起努力，一關過一關，才能走到這裡。

蘇貞昌也特別提醒民眾，不管室內或戶外，只要進入人潮群聚處，無法保持適當社交距離時，就請務必配戴口罩，以維護自身安全，保護自己就是保護別人，防疫人人有責，請商家及民眾共同配合。（編輯：紀淑芳）1090409