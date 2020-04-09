武漢肺炎全球最新情報 4/9

紐約州武漢肺炎疫情嚴峻，百老匯劇院3月12日起配合州政府命令熄燈，預估至少6月7日前都不會恢復營業。圖為音樂劇「紅磨坊」所在的艾爾赫施菲德劇院。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月9日

（中央社台北9日電）2019冠狀病毒疾病疫情大流行，全球192個國家及地區已有逾146萬9920起確診病例，死亡病例8萬6289例。世衛歐洲區辦公室說，儘管部分國家疫情浮現正面跡象，但要縮減防疫措施仍言之過早。

染疫的英國首相強生（Boris Johnson）在加護病房進入第3天。媒體報導指出，強生目前情況穩定，不需要仰賴呼吸器。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

亞太地區

●台灣

中央流行疫情指揮中心8日宣布，台灣新增3例確診病例，其中2例境外移入、1例本土感染，目前全台累計379例。

台灣丹麥國際技術合作，成功開發武漢肺炎血清檢測碟片，只需要患者1滴血液檢體，12分鐘內就可以檢測出無症狀患者或判斷是否能夠出院，準確率高達9成，預計5月取得歐盟認證，希望6月有機會在台灣上市。

●中國

武漢市封城76天，8日0時解封。根據官方通報，武漢自疫情爆發到解封，累計染疫死亡2572人，確診病例破5萬。雖然解封，武漢仍是中國無症狀感染者最大來源地。

武漢疾控中心學者近日發表論文，指從當地類流感患者的咽拭子樣本中，發現9個1月採集的樣本帶有2019冠狀病毒，患者來自不同區域，證明當地早在1月4日已發生人傳人疫情。

武漢疾控中心學者近日發表論文指出，當地1月採集的9個咽拭子樣本帶有2019冠狀病毒，且患者來自不同區域，證實1月初已爆發人傳人疫情。圖為被視為疫情源頭的武漢華南海鮮市場。（中新社提供）中央社 109年4月8日

●香港

香港行政長官林鄭月娥8日宣布投入港幣1375億元（約新台幣5170億元）作為薪資補助等，以協助港人及企業度過疫情所帶來的困境。行政長官及各司局級官員還減薪一成，為期一年。

香港當局8日宣布延長實施多項防疫措施，包括禁止4人以上聚集的規定，延長令自10日凌晨起生效，直到23日。

●日本

日本8日新增503例確診感染，首度單日突破500例。其中東京添144例，創單日新高。境內累計確診感染4961例，加上鑽石公主號712例，總共5673例。

為防武漢肺炎疫情擴大，日本首相安倍晉三7日公布緊急事態宣言，對象是東京、大阪等7都府縣。7日晚間近11時東京原宿車站幾乎無人。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月7日

●韓國

韓國總統文在寅8日宣布，政府將額外提供36兆韓元（約新台幣8900億元）低成本貸款給受到疫情衝擊的出口業者。

韓國疫情出現緩和跡象，但專家表示，仍有二次爆發可能。

大韓航空（Korean Air）8日宣布旗下1.9萬名員工將強制7成放假，因應疫情引發的全球航空業停擺。

●馬來西亞

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）說，8日新增156起確診病例，累計4119例；166人痊癒出院，目前累計痊癒人數1487人，康復率達36.1%。

大馬政府8日也宣布，將派發總數達2462萬個口罩給人民，每戶平均將獲得4個免費口罩。

●泰國

泰國8日通報新增111人確診感染和3起死亡病例。疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，死者包括一名48歲的俄羅斯人、一名69歲的印度人和一名69歲的美國公民。

●澳洲

國際信評機構標準普爾（S&P）8日表示，疫情對澳洲經濟和財政帶來嚴重衝擊，並將澳洲主權信用評等展望從「穩定」下調到「負面」。澳洲國會8日也通過規模1300億澳元（約新台幣2兆4000億元）紓困計畫。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）8日警告，如有人蓄意向他人吐口水以傳播病毒的話，有可能被判無期徒刑。

●紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登8日表示，復活節將至，她呼籲民眾在家過節，且強調相關禁令並未解除，警方仍會照常執法。

歐洲

●英國

英國武漢肺炎疫情過去24小時內死亡人數逼近千人，新增938人病故，累計7097人喪生；確診人數增加5492人，累計6萬733人。好消息是英國首相強生在加護病房的病況穩定，已可在床上坐起身。

●德國

「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）7日報導，梅克爾上月與中國國家主席習近平通電話，成功為德國建立購買中國防疫物資的管道，中國國企承諾保證產品品質並準時交貨。

●法國

法國8日通報，過去24小時內，境內醫院新增541起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡案例，染疫不治人數已來到1萬869人。法國總統府表示，將二度延長實施中的全國封鎖令。

法國國防部8日表示，在大西洋執勤的法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）約有40名船員出現武漢肺炎症狀，戴高樂號將提前返國。

法國央行8日表示，疫情衝擊所及，法國今年第1季經濟萎縮約6%，是1945年以來最糟的經濟表現。

影片來源：FRANCE 24 English

●西班牙

西班牙衛生部8日表示，境內新增757起死亡病例，累計不治者攀升到1萬4555人。

●義大利

義大利8日通報境內新增542起死亡案例，較7日新增604例少，目前累計染疫不治人數達1萬7669人；義大利8日也新增3836例確診，比7日通報新增的3039例更多，累計確診案例也增至13萬9422例。

●土耳其

土耳其8日通報4117起武漢肺炎病例，單日確診病例連續第6天創新高，並新增87人不治，單日死亡病例也創新高；累計確診3萬8226例、812起死亡病例。

土耳其武漢肺炎通報確診病例數連日攀高，疫情日趨嚴峻。圖為戴上口罩的路人於3月25日行經安卡拉老城區地標勝利紀念碑前方。中央社記者何宏儒安卡拉攝109年4月9日

美洲

●美國

美國總統川普7日怒轟世界衛生組織（WHO）在2019冠狀病毒疾病大流行期間偏袒中國，揚言要削減美國提供給世衛的資金。

美國媒體Politico7日報導，航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）一名船員上週確診感染，成為美國第4艘染疫的航空母艦。

「紐約時報」7日披露，白宮貿易顧問納瓦洛早在1月和2月曾2度發出警告，稱最壞情況美國可能損失數兆美元，死亡恐介於50萬到120萬人。

美國加州科技重鎮聖克拉拉郡的公衛官員8日表示，實施及早且積極的「在家避難」（Shelter at home）政策，有效減緩當地疫情。

「洛杉磯時報」引述加州官員的看法指出，目前居家隔離的防疫措施可能持續好幾個月。圖為觀光景點聖塔蒙尼加海灘停車場冷清的景況。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年4月9日

●加拿大

加拿大總理杜魯道7日說，美國3M公司製造的50萬枚N95醫療口罩將於8日運抵，這是安大略省訂購400萬枚口罩的一部分。他說，加國將繼續說服美國不要阻止醫療用品出口。

●墨西哥

墨西哥衛生當局7日通報境內新增346起確診病例，累計確診數達2785例，並有141人病故。

非洲

●衣索比亞

衣索比亞8日宣布進入緊急狀態。衣索比亞已有55人確診，兩人不治。1090409