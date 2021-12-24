天堂W永久封鎖違規玩家 申訴協商韓廠拒解除

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線上遊戲天堂W，11月公開營運、12月以違反遊戲規則永久封鎖玩家，各縣市政府共收到逾551件申訴案，經韓國消費者院協調仍拒解除。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）行政院消保處今天表示，韓商NCsoft直營的線上遊戲天堂W，11月公開營運、12月以違反遊戲規則永久封鎖玩家，各縣市政府共收到逾551件申訴案，經韓國消費者院協調仍拒解除。

行政院消費者保護處發布新聞指出，韓商NCsoft直營的線上遊戲天堂W，11月公開營運，12月1日以違反遊戲規則為由，永久封鎖台灣玩家在內的12萬個帳號，而國內各縣市政府，也接獲超過551件申訴案。

行政院消保處並說，得知跨境消費爭議後，第一時間透過台韓間的消保合作機制，聯繫韓國消費者院（KCA），請其進行協調，而NCsoft表示，依據遊戲條款，若偵測到玩家使用巨集或其他違規程式，遊戲帳號就會遭到封鎖，且不得主張追償相關損失。

消保處也說，KCA也告知，雖請NCsoft提出玩家違規的佐證，但是業者以業務機密為由，拒絕透露違規細節，至於請業者考慮解除玩家帳號封鎖或退還儲值金額等訴求，NCsoft仍堅持立場不同意。

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消保處補充，KCA說明其非執法機關，而是調解機構，無法強制業者提供遊戲紀錄，除非有證據可以證實業者有不當行為，否則NCsoft不太可能改變立場。

消保處提醒消費者，在國內註冊的遊戲，受到「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規管，多一層保障；跨境消費各國消保法令不一，消保機關或機構的職權也有差異，應審慎評估跨境交易的風險；對於此案，如仍欲主張權利，可權衡得失，循司法途徑救濟。（編輯：陳政偉）1101224