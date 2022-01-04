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疫情34/300

繼西安之後 中國河南禹州疫源不明宣布封城

2022/1/4 11:14（1/5 01:51 更新）
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中國河南省禹州市出現3名COVID-19無症狀感染者，禹州市3日深夜宣布，全市所有居民居家隔離、足不出戶。（圖取自禹州市融媒体中心微博網頁weibo.com）
中國河南省禹州市出現3名COVID-19無症狀感染者，禹州市3日深夜宣布，全市所有居民居家隔離、足不出戶。（圖取自禹州市融媒体中心微博網頁weibo.com）
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（中央社記者邱國強北京4日電）目前發現3例無症狀感染者、屬縣級市的河南省禹州市昨天深夜宣布，全市所有居民居家隔離、足不出戶，所有機動車輛不得上路行駛，除日用品供應外的商業活動全數暫停，形同封城。

而管轄禹州市的許昌市3日為此召開市委常委會擴大會議，坦承禹州市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）「病毒來源不明、病例底數不清、未來不可預料」，使許昌市面臨的防疫「形勢非常嚴峻」。因此要在最短時間內圈住封死撲滅疫情，加緊流調溯源，「加強社會管控」，確保「社會大局穩定」。

禹州市位在河南省會鄭州市南方約80公里，地處河南省中部，面積約1469平方公里；人口約130萬人，隸屬地級的許昌市管轄。

中共禹州市委宣傳部3日透過微信公眾號「精彩禹州」發布消息，宣布全市所有居民「居家隔離、足不出戶」，單位工作人員憑單位證明出入，由村（社區）負責組織志工為本村（社區）居民提供日常生活物資保障，自公布起即刻實施。

同時，全市所有機動車輛除持有市防疫指揮部通行證者外，不得上路行駛；全市所有商店、超市除保障日常生活物資供應之外，暫停其他經營活動；所有門市及外賣經營單位一律暫停營業。

許昌市政府3日下午召開的記者會指出，截至當天下午2時，禹州市新增1例COVID-19無症狀感染者，目前共發現3名無症狀感染者，均已閉環轉運至河南省定點醫院救治。

綜合中國媒體報導，中共許昌市委書記史根治主持召開市委常委會擴大會議，宣布緊急啟動高級別聯防聯控，同時坦承上述疫情現況。會議強調，要在最短時間內圈住封死撲滅疫情，是「當前擺在全市幹部群眾面前的首要政治任務」。

會議並下令，要加緊流調溯源，「加強社會管控」，向最壞處著眼、向最好處努力，把疫情造成的損失降到最低，確保「社會大局穩定」。（編輯：繆宗翰）1110104

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