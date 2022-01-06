荷蘭封城疫情仍燒 單日增2.4萬人確診創新高

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荷蘭在封城的狀態下，5日新增確診數仍破2萬例。圖為民眾2日在阿姆斯特丹抗議政府的防疫措施。（美聯社）

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）荷蘭今天公布單日新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為2萬4590病例，創檢測以來新高，荷蘭目前封城至1月14日，政府下週將再度評估疫情，是否調整防疫措施受到矚目。

屬於荷蘭公共廣播體系的荷蘭廣播基金會（NOS）新聞網站今天報導，荷蘭國家公共衛生與環境研究所（National Institute for Public Health and the Environment）公布今天單日新增確診達2萬4590病例，這是自檢測以來的新高。

而過去7天平均的確診者也升高，目前平均每天有1萬7478陽性病例，較前一週大幅增加41%。

荷蘭為了遏阻高傳染力的Omicron變異株蔓延，2021年12月下旬宣布實施嚴格的防疫措施，命令學校停止上課3週，並關閉所有非必要商店、文化與娛樂場所直到2022年1月14日。

其中中小學將在1月10日恢復上課，但高等教育則開設線上課程，「原因是這個年齡層的感染病例攀升」。

荷蘭政府訂下週將再度評估疫情，面對更具傳染性的Omicron變異株現在成為病毒主流，屆時是否調整防疫措施受到矚目。

自封城以來荷蘭多個城市出現封城措施及疫苗注射的抗議，並多次爆發警民衝突。（編輯：陳正健）1110106