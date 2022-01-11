傳北市聯醫中興院區專責護理師確診 院方：都在掌握中

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台北市立聯合醫院中興院區傳出有專責病房護理師確診COVID-19，同寢室另一名護理師也感染。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市立聯合醫院中興院區傳出有專責病房護理師確診COVID-19，同寢室另一名護理師也感染。聯醫對此表示，都在掌握之中。據了解，確診者所在大樓已全面採檢。

聯合報報導，台北市立聯合醫院中興院區有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責病房護理師疑似遭收治住院確診者感染，醫院宿舍同寢室另一名護理師也確診。

聯合醫院表示，相關資訊待中央流行疫情指揮中心公布後才能進一步說明，已有做出因應措施，狀況還在掌握之中。

據了解，確診者同宿舍及工作大樓已在今天上午完成全面採檢。

聯醫中興院區護理師確診消息傳出後，台北市長柯文哲臨時新增行程，將在下午里長座談會前與副市長黃珊珊一同說明疫情現況。（編輯：方沛清）1110111