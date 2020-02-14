醫護人員染新冠病毒 中國：1716例6死

（中央社記者林克倫北京14日電）中國國家衛健委今天透露，截至11日，全中國醫護人員確診武漢肺炎新型冠狀病毒1716例，占全國確診病例3.8%；其中6人不幸死亡，占全國死亡病例0.4%。

此外，對於沒有出現發燒、咳嗽等臨床症狀，但核酸檢測呈陽性的「無症狀感染者」，各類各級醫療衛生機構需對其採取隔離14天觀察，兩小時內網路通報；縣級和區級疾控機關接獲通報後，24小時內完成接觸史調查。

世界衛生組織（WHO）2月11日已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

中國國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制今天下午，舉行疫情防控最新進展與關愛醫務人員記者會，國家衛生健康委員會副主任曾益新回答媒體提問時，作上述表示。

他指出，在確診的1716例醫護人員遭感染病例裡，湖北省報告了1502例，占全中國醫護人員確診病例的87.5%；武漢市報告了1102例，占湖北省醫務人員確診病例的73.4%。

至於醫護人員的被感染途徑，曾益新解釋說，1月20日將新冠肺炎納入法定傳染病後，各地醫療機構開始透過傳染病網路直報系統進行通報；被感染醫護人員是由系統的「人群分類」欄目「醫務人員」類別篩選統計，「是院內感染還是社區感染」，還需深入分析。

在「無症狀感染者」的來源，曾益新表示，一是新冠肺炎病例的密切接觸者，在醫學觀察期中發現；二是在群聚性疫情調查開展的主動檢測中發現；三是在傳染源追蹤中對暴露人群的主動檢測；四是部分有新冠肺炎病例持續傳播地區的旅行史和居住史人員的主動檢測。

他指出，這些「無症狀」感染者的核酸檢測呈陽性，雖然沒有咳嗽、發燒等臨床症狀，但是仍有可能排出病原體、排出病毒，有可能引發傳播；只是因為這類患者沒有打噴嚏、沒有發燒，傳播機率可能會小一些。（編輯：周慧盈）1090214