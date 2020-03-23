港媒：中國武漢肺炎確診至少缺4萬例 無症狀感染未列入

世界衛生組織規範，無論是否出現症狀，經檢測呈陽性都算是武漢肺炎確診患者，但香港媒體披露中國當局的機密資料，至2月底中國境內經檢測呈陽性的無症狀感染者逾4萬人，卻未列入確診。圖為工作人員在武漢市第七醫院進行環境消毒。（中新社提供）

（中央社台北23日電）世界衛生組織規範，無論是否出現症狀，經檢測呈陽性都算是武漢肺炎確診患者，但香港媒體披露中國當局的機密資料，至2月底中國境內經檢測呈陽性的無症狀感染者逾4萬人，卻未列入確診。

香港英文報刊南華早報（South China Moning Post, SCMP）22日的獨家報導指出，根據所掌握的中國政府未公開的機密資訊，境內罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的無症狀感染者人數，在所有經檢測呈陽性反應的患者中，可能高達3成。

不過南華早報並未說明如何取得這份機密資訊。

報導說，至2月底，中國境內超過4萬3000人經檢測呈陽性反應，但並未立即表現發病跡象，也就是所謂的無症狀感染，他們被隔離及監測，卻未列入官方統計的確診病例中，而當時中國的確診病例累計將近8萬。

根據中國國家衛健委官網3月1日公告的疫情通報：「2月29日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團…累計報告確診病例7萬9824例。」

報導指出，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）歸類，不論是否有症狀，經檢測呈陽性都算確診病例，但中國政府2月7日卻擅改確診分類的規範並聲稱，有症狀的患者才算是確診。

根據國家衛健委官網2月7日公布的武漢肺炎防控方案第4版，核酸檢測呈陽性的病例被分為兩類——確診病例和無症狀感染者，而非統一稱為確診病例。

報導指出，根據歐盟（European Union）公布的報告，先前世衛組織籌組的國際專家團隊赴中國調查疫情後曾聲稱，無症狀感染者僅占確診病例1%至3%，因此WHO指出，無症狀感染者是「極少數」的，不過目前愈來愈多的研究對此提出質疑。

報導說，北海道大學傳染病流行病學教授西浦博（Hiroshi Nishiura）團隊的研究，自疫情重災區武漢返回日本的患者中，無症狀感染者占30.8%，這個數字相近於中國政府未公開的機密資料。

報導說，被稱為「海上小武漢」的郵輪鑽石公主號（Diamond Princess），曾在日本橫濱外海隔離數週，根據日本官方的統計，所有經檢測呈陽性反應的712名乘客與船員中，無症狀感染者占了334人。

報導指出，歐盟的報告則稱，義大利的無症狀感染者比例占44%，但義大利絕大多數的無症狀感染者未被檢測。

報導說，但中國疾控中心2月24日在「美國醫學會期刊」（JAMA）官網發表的報告指出，截至2月11日，當時中國共有確診病例4萬4672例，而無症狀感染者僅889人，遠低於日本、義大利與鑽石公主號的占比。

報導指出，甚至根據香港大學感染及傳染病中心總監何栢良的統計，截至3月14日，香港138個確診病例中，16人是無症狀感染者，經估算比例也超過中國官方的公開數據，他還說，有些無症狀感染者體內的病毒含量與發病的患者不相上下。

報導說，美國哥倫比亞大學（Columbia University）、香港大學、倫敦帝國學院（Imperial College London）、清華大學與加州大學戴維斯分校（UC Davis）的專家共同撰寫報告說：「未列入確診的感染者通常是輕症或無症狀，因此不列入確診，而就他們的傳染性與人數而論，很可能會造成更大規模的人口感染病毒。」

報導指出，甚至香港大學公共衛生學院教授高林（Benjamin Cowling）表示：「很多的報告顯示，（患者）在發病前兩天，就開始出現病毒傳播。」

即因如此，中國官方宣稱全境包括重災區湖北連續多日無新增武漢肺炎確診病例，不僅美國總統川普存疑，自由亞洲電台20日的報導說，武漢民眾也質疑「現在彷彿又回到了疫情初期，官方似乎在刻意隱瞞」。

報導指出，武漢韓家墩街道辦20日才發布通知，麗水康城社區又新增病例。不過，隸屬中共湖北省委的荊楚網則稱，麗水社區的個案只是「無症狀感染者」，不是確診病例。

另據中國媒體財新網2月26日報導援引哈佛大學醫學院流行病學家米納（Michael J. Mina）說，無症狀感染者不計入確診病例，不利於建立病毒模型並瞭解其傳播範圍，他和其他研究人員推測，被感染者比現在已對外公佈的病例多，其中很多人可能是無症狀感染者。（編輯：曹宇帆/翟思嘉）1090323