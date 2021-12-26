中國增158例本土確診 157例在陝西

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（中央社台北26日電）中國25日共新增158例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例，其中157例集中在陝西省。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團25日共報告新增206例COVID-19確診，本土158例集中在陝西省（西安市155例、咸陽市2例），和廣西省防城港市1例。

陝西西安近期疫情嚴重，9日至14日間，當地已累計確診330例。中國工程院院士張伯禮近日接受陸媒訪問時表示，西安疫情未到拐點，還須嚴防死守。

在無症狀感染者方面，中國大陸當天共新增29例，其中本土個案1宗在廣西防城港。當天轉確診6例，當天解除醫學觀察11例，還在醫學觀察的無症狀感染者有504例。

截至25日，中國現有2011例確診，累計治癒9萬4430例，累計死亡病例4636例，累計報告確診10萬1077例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者有140萬6467人，還在醫學觀察的密切接觸者有5萬4407人。

在港澳累計確診部份，香港特別行政區共有1萬2580例，其中1萬2189例已出院，213例死亡；澳門特別行政區則有77例，均已出院。（編輯：沈朋達）1101226