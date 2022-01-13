上海再爆本土疫情新增5例 奶茶店遭波及

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（中央社台北13日電）中國上海市再度爆發COVID-19本土疫情，官方今晚通報新增確診2例、無症狀感染者3例，其中4例與靜安寺附近的一家奶茶店有關。官方稱這5例均在隔離管控期間檢出，來自同一條傳播鏈。

綜合陸媒報導，上海市13日晚間舉行疫情防控新聞發布會，通報新增2例本土確診病例、3例本土無症狀感染者，均與1月11日報告的1例境外移入無症狀感染者相關，都在隔離管控期間透過例行核酸檢測發現。

微博盛傳，一名返國民眾在居家自主管理期間跑去位於靜安區靜安寺街道愚園路228號的霓裳茶舞奶茶店消費，因而傳染給店員。

據通報，這家奶茶店有2名員工確診、1名員工診斷為無症狀感染者，還有1名員工的妹妹也被診斷為無症狀感染者。另有一名女子則是11日境外移入無症狀感染者的密切接觸者。他們都是年輕人，介於17至26歲，其中有4人已完整接種疫苗。

據報導，上海市、區疫情防控應急處置機制立即啟動，全面開展流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和隔離管控，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。目前確診病例均已轉運至上海市公共衛生臨床中心隔離治療，病情穩定。

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室已將這家奶茶店所在地列為中風險地區，上海市其他區域等級不變。（編輯：楊昇儒）1110113