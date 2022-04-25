中國人行降準1碼落地 2.4兆元入市救經濟

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（中央社台北25日電）中國人民銀行（央行）下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約人民幣5300億元（約新台幣2.4兆元）入市救經濟，降低相關業別和企業融資成本，支持受疫情影響單位復甦。

中國人民銀行官網15日宣布，於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。

中國人民銀行有關負責人指出，這次為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，其他金融機構普遍下調0.25個百分點。沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點，有利於加大對小微企業和「三農」（農業、農村、農民）的支持力度。

有關負責人提到，將繼續實施穩健貨幣政策。密切關注物價走勢變化，保持物價總體穩定；關注主要發達經濟體貨幣政策調整，兼顧內外平衡。保持流動性合理充裕，促進降低綜合融資成本，穩定宏觀經濟大盤。

據中新經緯25日報導，招聯金融首席研究員董希淼表示，降準落地後，金融機構可應用釋放出的低成本資金，加大對實體經濟的支持和服務，尤其是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響較大的交通運輸、航空旅遊、餐飲服務等行業和小微企業、個體工商戶，降低相關行業和企業的融資成本。

光大證券研報分析，自2010年以來，央行過去16次全面降準公告後20個交易日裡，wind全A指數（取樣所有在上海、深圳證券交易所上市的A股股票作為樣本股）出現了11次上漲、5次下跌，平均漲幅2.2%。全面降準不一定是牛市發號槍，但在多數情況下，對於市場有一定程度利好。結合存款利率下行，貨幣政策整體寬鬆對於股市短期會帶來支持。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄說，全面降準對房地產市場是重大利好，對化解部分房企流動性壓力、提高居民購房意願有積極意義。

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東方金誠首席宏觀分析師王青預估，中國貨幣政策接下來在穩增長過程中將延續邊際寬鬆、適時加力等基本取向。第2季貨幣政策在結構性政策工具重點發力的同時，降準、降息等總量型工具都有操作空間。

中國人民銀行行長易綱22日在博鰲亞洲論壇分論壇上指出，中國貨幣政策首要任務是維護物價穩定，將繼續實施穩健貨幣政策，綜合運用多種工具為中小微企業提供更多支持，加大對實體經濟的支持力度。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110425