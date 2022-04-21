封控衝擊 中國學者籲落實以經濟建設為中心

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（中央社記者張淑伶北京21日電）中國當前景氣低迷，防疫封控衝擊經濟最重要的長三角地區。分析認為，中央提出的「以經濟建設為中心」並沒有落實，以致市場缺乏信心；3月召開的金融委會議，政策力道也不足。

去年底的中共中央經濟工作會議重提「堅持以經濟建設為中心」。由於中共在改革開放之初曾明確提出「從『以階級鬥爭為綱』全面轉變為『以經濟建設』為中心」，因此這句話被認為頗具深意，代表官方要著力穩住經濟成長。

然而，今年第一季過去，按野村證券估計，中國在4月中旬有近4億人處於封控之下；上海、蘇州等多家工廠停工，它們所幅射出的長三角地區，其2021年的GDP總量占全國近1/4。不但如此，中國A股指數也幾乎回到了3月15日大跌後的水準，上證綜指今天再次失守3100點。

中國人民大學經濟學院教授聶輝華告訴中央社記者，他認為當前經濟最大的問題是大家沒有信心，現在要恢復市場信心，前提是要目標導向，也就是落實「以經濟建設為中心」，而這也應當反映在防疫措施的考慮中。

有近2600萬人的大城市尚且封城，4月17日，僅出現1名COVID-19陽性病例的安徽省蕪湖，也宣布主城區立即進入「全域靜態管理」。有關各級政府「過度防疫」的質疑聲不斷。

微信上一篇自媒體文章「我就問一句，是不是現在已經完全不在乎經濟了？」近日熱傳，聶輝華認為，這反映出很多人的疑慮，中國人這麼多年來對國家保有希望，很大程度是建立在相信經濟發展的基礎上。

他強調，政府會提出很多政策口號，譬如提出「全國統一大市場」，但關鍵還是看怎麼做。現在上海物流不暢，全國有的地方出現一例就「封城、靜態管理」、防疫層層加碼，他認為這時候談全國統一大市場，其實正凸顯了問題所在。

市場信心也包含國際人士。財新網報導，3月，境外機構減持中國境內銀行間市場債券超過人民幣1125億元（約新台幣5063億元），在內部因素上，一方面是國內經濟下行壓力加大，另一方面疫情反覆，部分地區較嚴格的清零政策也是境外機構目前考慮的因素。

3月16日，劉鶴主持金融委會議，希望穩定市場信心。在那之後，各部門陸續宣布今年內不會徵收房地產稅、 涉及境外上市企業審計的法規修訂、4月25日起銀行降準一碼等。

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不過，降準一碼低於預期，有關中概股的修法是否能和美方監管單位達成一致尚未有結果；金融委會議中提出對平台經濟治理「紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展」，這部分也未見積極政策。

聶輝華說，中國的數字行業（資訊行業）是全球前列，不要輕易毀了。現在官方希望「一邊規範、一邊發展」，他建議應該是「發展優先、兼顧規範」，例如線上遊戲版號不涉國安問題，可以加速審批發放，「政府可以做的事還有很多」。（編輯：周慧盈）1110421