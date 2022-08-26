中國青少年足隊不學好 效法成人疑似作弊踢假球

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（中央社台北26日電）麻煩不斷的中國地產公司恆大集團培養一支U15足球隊，不久前參加廣東省運會男子組決賽被揭發疑似大放水吞敗，中國當局下令徹查鬧得沸沸揚揚的踢假球傳聞，並嚴查各地方的足球聯賽。

據英國「金融時報」（Financial Times）25日報導，恆大集團創辦人許家印於2012年在華南廣東省清遠市闢建一所足球學校，號稱全球最大之一，並找來西班牙頂級球隊皇家馬德里的教練相助。

但過去12個月負債累累的恆大集團接二連三爆發危機，以致這所學校也陷入財務困境，並據中國媒體報導，師資與學生日益流失。

今年8月初，網路廣傳恆大U15足球隊出乎意料被擊敗的影音而引發各方揣測似乎踢假球，當時恆大足隊化身的清遠隊出戰另個當地隊伍廣州隊，直至比賽進行到第68分鐘，清遠仍以3比1領先對手，最後卻被3比5逆轉。

這段影音顯示，清遠隊下半場攻守表現懶散，而且超過10分鐘只有10個球員在場，中國足球協會已下令全國各地聯賽的比賽主辦單位「自我整改」，並於17日發通知宣布，組成專案小組加強監督地方聯賽。

比賽結束後隔天，中國足球協會派調查團前進廣東共黨紀檢部門展開打假球的調查，並說對於任何違紀與違法零容忍。

據中國媒體財新網報導，中國足協主席陳戌源22日出席一項會議表示，這場疑似打假球的比賽已引起北京領導高層的關注，假球不會帶動中國足球的進步，此風不可長。中國國家體育總局副局長杜兆才也出席這項會議。

許家印闢建清遠足球學校契合中共領導人習近平聲稱，要藉由足球運動激發中國青年，並深化中國在海外的影響力，而習近平也曾公開表明他是個鐵桿足球迷。

香港01於22日報導，2015年2月27日召開的中央全面深化改革領導小組第10次會議，習近平曾主持審議並通過「中國足球改革總體方案」。

儘管如此，中國足壇仍深陷假球的陰霾。據中國搜尋引擎百度百科，2009年公安破獲操控足球比賽不法獲利的賭博集團，深入追查發現，涉案還包括足協官員、球團高層、球員，甚至裁判都染黑。

01的報導說，眼下中國足球更像是一種利益交換，不講究足球發展規律，嚴重脫離普通民眾，關心、愛好足球的球迷冷眼旁觀，尤其近兩年，許多青訓重要賽事被取消，青少年聯賽亂象層出不窮。

更有不少家長透露，孩子走踢球這條路十分艱難，「一路走來，一路掏錢」、「掏錢就能上場，不掏錢肯定沒機會」的情況屢見不鮮，足球行業完全成為一些管理者的賺錢工具。

報導說，在他們眼中，青少年踢球的能力、天賦根本不重要，重要的是家長掏了多少錢，這些亂象遭網友痛批「中國足球簡直爛根上了！」（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110826