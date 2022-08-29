確診飆升 港人憂防疫陷入死胡同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港29日電）香港的確診案最近又再飆升，港人普遍擔心政府又再收緊防疫限制，令香港陷入防疫死胡同；有議員為此向當局提出建議，反映出對過嚴的防疫政策也失去了耐性。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，香港先後出現五波較嚴重的疫情，最後一波疫情年初爆發，3月到了高峰，其後逐步緩和下來。

第五波疫情至今未結束，最近單日確診又從3000例激增至9000例水平，令港人憂慮當局又再收緊社交距離政策，而當局最擔心的是確診者大幅增加，占據公立醫院床位，令系統癱瘓，無法收治其他病人。

一些立法會議員也十分擔心港府為此再度收緊防疫措施，星島日報今天在報導中引述立法會議員江玉歡說，疫情翻來覆去3年，像一套重複上演的「鬧劇」。

她認為港府應向其他地方學習，希望能找到一個解決問題的方案、一條可預見的出路。

針對港府憂慮疫情令醫療系統癱疫，她建議醫院為確診者進行網上會診、由專人送藥到家中，以及加強公民營醫院合作治療等。

議員田北辰也指出，政府若再收緊社交距離措施，「大家都受罪，大家都付出代價」，並指當局一旦收緊措施，是「本末倒置」、「頭痛醫腳」。

另據報導，香港大學微生學系臨床助理教授薛達在社交平台撰文表示，目前感染及重症上升的關係已減弱，但由於住院成為安老院及家中長者確診後的唯一選擇，加上嚴格的出院標準，令醫療系統面臨壓力，帶來相當大的隱性成本。

薛達表示，目前確診的反彈不會是最後一波的疫情，當局需弄清楚醫療系統如何持續應對病毒。

他提出，目前應在醫療機構採取全面的空氣傳播預防措施，以及保護易受感染的免疫功能患者，再配合藥物，減低病毒的嚴重程度。

對於疫情近期再趨嚴峻，明報上週的社評指出，市民對長達兩年多的嚴苛防疫感到厭倦，復常之路在港已經開啟，不應輕易走回頭路。（編輯：周慧盈）1110829