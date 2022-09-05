中共20大前輿論管控收緊 官方打擊網路謠言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中共20大召開前夕，中共中央網信辦宣布，展開為期3個月的「清朗‧打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動。分析指出，官方將持續收緊輿論管控，為20大營造穩定的社會環境。

中共中央網信辦2日宣布，即日起啟動為期3個月的「清朗‧打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動，「全面深入清理網絡謠言和虛假信息，著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題」。

據聯合早報5日報導，這項專項行動目標為「最大限度擠壓網絡謠言和虛假信息生存空間，營造清朗網絡環境」。發布內容沒有直接提到中共20大，不過中共20大是中國今年最重要的政治會議，推估相關訊息將是這項專項行動重點關注對象。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦表示，官方近年來嚴格管理網路空間，從未放鬆監管，在這個時間點展開專項行動，還特別把與重大會議相關的謠言列出來分類處理，正是希望在中共20大前做特別提醒。

陸曦認為，這樣的行動其實不若過往有必要，現在中共黨內權力集中化，不像過去分權化時期存在很大內部矛盾，相比上一次中共全國黨代會，20大前不太可能出現引人矚目的政治謠言。若有人要發起挑戰，也只能借助公共政策、公共事件找突破口，「但距離20大僅剩下1個半月，這樣迂迴突破的可能性也很小」。

據中共中央網信辦發布內容，專項行動工作任務聚焦於「堅持分類研判處置」、「加大溯源追責力度」、「健全完善闢謠機制」、「壓實平台主體責任」等4大項目。

對於涉及重大會議、重要活動、重要政策、侮辱誹謗英雄烈士等相關謠言和虛假訊息，從嚴從快處理；涉及安全生產、交通運輸、自然災害等公共突發事件和涉及疫情、災情、警情等謠言和虛假訊息，有關部門必須積極回應。

制定完善網路謠言和虛假信息處置處罰細則，根據嚴重程度、是否首發、轉發次數等，視情採取警告、禁言、永久封禁等措施。對於首發惡劣謠言、多次傳播謠言、利用謠言進行惡意營銷炒作的帳號主體，納入黑名單管理，情節特別嚴重的，全網禁止註冊新帳號。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110905