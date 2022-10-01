中共20大 港媒：中紀委大換血 增補3副書記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）香港星島日報今天報導，中共20大前夕，紀委系統大調整，增補劉學新、孫新陽、張福海3名中紀委副書記。

報導說，前中紀委駐國家安全部紀檢組長任愛榮（女）接替孫新陽，擔任公安部紀檢組長；前中紀委駐中央外事辦公室紀檢組長遲耀雲，接替李仰哲擔任福建省委常委、省紀委書記。

報導另引述消息說，李仰哲將接替劉學新擔任上海市委常委、紀委書記，劉學新和孫新陽則升任中紀委副書記。

將於16日召開的中共20大將產生新領導層，包括新一屆中央紀委班子。報導表示，現年65歲的中紀委書記趙樂際是最年輕政治局常委，20大之後是否換崗尚未可知，但政治局委員、中紀委副書記、國家監察委員會主任楊曉渡已近69歲，預料將退休。

另幾名中紀委副書記還包括軍方的張升民，還有劉金國（67歲）、楊曉超（將近64歲）、徐令義（64歲）、肖培（61歲）、喻紅秋（女，61歲）、傅奎（60歲）。報導說，盛傳「超齡服役」的劉金國可望更上一層樓，楊曉超和徐令義相信將卸任，「畢竟換屆還是要換幾張新面孔」。

據報導，除了上海紀委書記劉學新和前公安部紀檢組組長孫新陽，盛傳廣東省委組織部部長張福海也將擔任中紀委副書記，晉升為正部級。

劉學新畢業於廈門大學物理系，並在廈大攻讀經濟學研究生，長期在國務院辦公廳、海關總署工作，也曾任福建紀委書記，算半個「閩系」。

孫新陽曾任海口市委書記、江西紀委書記。張福海是19屆中央候補委員，曾任中國外文局局長、遼寧省委宣傳部部長等職，兩年前跨省調任廣東省委常委、宣傳部部長，後來改任省委秘書長、組織部長。

新任公安部紀檢組長任愛榮曾任國家工商行政管理總局反壟斷局局長、山東省副省長。

此外，傅明先不再擔任山東省委常委、煙台市委書記，據指將接替許羅德擔任浙江紀委書記，許羅德則會到北京擔任中紀委常委。

報導引述資料顯示，中紀委副書記也可在黨代會前夕提早就位。10年前中共18大前夕，張軍、陳文清就在中紀委會議增補為中紀委副書記，兩人目前分別擔任最高檢檢察長和國家安全部部長。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111001