中共19屆七中全會9日登場 如同20大預備會議

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（中央社記者邱國強北京8日電）中國共產黨第19屆中央委員第七次全體會議9日將在北京登場。依往例，這次會議將討論預定在中共20大上，由總書記習近平發表的報告，以及黨章修正案，被視為中共20大的預備會議。

此外，依照外界較忽略的往例，中共19屆七中全會還將決定20大主席團的常務委員名單。而在慣例上，中共每 次黨代會主席團常委名單中，都會納入已退休的前政治局常委。

中共目前尚未公布19屆七中全會的具體日程。但依往例，近幾屆七中全會的會議天數均為4天，因此預料會議將於12日結束，緊接著中共20大就將於10月16日登場。而形式上，20大在10月16日開幕等會議日程，要由19屆七中全會通過。

除將討論習近平將於20大發表的第19屆中央委員會報告，以及備受矚目的黨章修正案外，中共19屆七中全會依例也將討論19屆中紀委將在20大上進行的工作報告。

此外，中共19屆七中全會還將審議19屆政治局「貫徹執行中央八項規定情況報告」及「關於黨的19大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告」。

依規定，中共19屆七中全會將討論近段期間因案落馬的中央委員的違紀情節報告，並追認政治局開除這些中央委員黨籍的決議。而由此產生的中央委員缺額，也將由候補中央委員內遞補。因此，包括前中國司法部長傅政華等落馬中央委員被開除黨籍的決議，也將在全會中追認。

慣例上，中共各屆七中全會都是下一次黨代會的預備會議。但會後的公報，並不會公布修改後的新黨章及20大報告內容，都須等到20大會議期間才會明朗。至於前述的中共20大主席團常委名單，依例將在20大開幕前1天才會正式公布。

由於習近平可望打破文革後確立的慣例，連任第3任總書記，加上在黨內權力穩固，使黨內退休元老的態度成為他在連任之路上的唯一變數。因此，依例將納入中共20大主席團常委，如105歲的宋平、96歲的江澤民、94歲的朱鎔基、80歲的胡錦濤及溫家寶等人的態度，受到外界注意。（編輯：周慧盈）1111008