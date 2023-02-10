疫苗受害家庭欲起訴中國政府 擬發動進京維權

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（中央社台北10日電）中國疫苗存在安全性問題，無數中國家庭因此支離破碎，一位家長痛陳兒子被強制接種新冠疫苗得白血病至今無人負責；一群疫苗受害者家庭串聯準備起訴中國政府，更呼籲全國受害者進京維權。

「維權網」8日報導，以上海華秀珍為代表的全國疫苗受害家庭準備起訴中國國務院和國家衛健委，她在發起的呼籲書中表示，政府應公正公開科學的調查診斷、另要求確認國務院2022年7月宣稱接種新冠疫苗不會導致白血病糖尿病的結論缺乏科學依據，國務院應給受害者公平公正的說法。

這份文件中更提到維權行動，呼籲全國疫苗受害者本人或家屬攜帶病例和「血的事實」進京，並公開招募公益律師、各國翻譯及各大國內外媒體直播起訴過程，邀請各屆參加兩會的媒體跟拍。

「維權網」報導，中國疫苗安全性問題已經成為近年來的熱點問題，造成了無數中國家庭的支離破碎和災難，使得中國疫苗受害家庭成為一個龐大的群體。

以何方美、華秀珍為代表的疫苗受害家庭持續不斷的維權，引起了中共當局極大恐懼，對她們連續不斷地施加迫害。目前何方美人被羈押，孩子被送精神病醫院看管，對上海的華秀珍也是24小時監控。

華秀珍在微博中表示，她是寧波大學退休教師，為女兒疫苗受害維權被寧波大學剝奪養老金，35年工齡歸零，沒有退休身分，知青幫困金也被取消，嘆75歲沒有勞動能力，還要撫養疫苗致殘女兒，沒有生活來源饑寒交迫無以為繼。

微博帳號「上海疫苗家長」中也有許多疫苗受害家庭留言，例如一位家長痛陳其17歲的兒子被強制接種疫苗得白血病，至今無人負責，更指2021年9月應學校要求分別接種疫苗2劑，10月確診急性白血病，稱有老師發給家長群的訊息截屏為證，「不接種新冠疫苗，不讓上學」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120210