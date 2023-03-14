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貿易爭端告終 中國全面開放澳洲煤炭進口

2023/3/14 18:10（3/14 18:32 更新）
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在中國與澳洲關係明顯改善後，知情人士透露，中國當局除已允許國內進口商採購澳洲煤炭。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
在中國與澳洲關係明顯改善後，知情人士透露，中國當局除已允許國內進口商採購澳洲煤炭。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社台北14日電）在中國與澳洲關係明顯改善後，知情人士透露，中國當局除已允許國內進口商採購澳洲煤炭，最近更通知中國海關開放所有澳洲煤炭進口。這代表中方2020年起對澳洲煤炭的進口限制已告終。

彭博社報導，根據這一透露，中國政府今年稍早已重新允許國內4個主要進口商購買澳洲煤炭，且已於1月起運輸。此後，中國海關近日被告知，可開放所有澳洲煤炭進口。

報導引述中國相關煤炭業者說法指出，預估光是3月上半月，中國從澳洲進口的煤炭可能達到100萬噸。而2022全年，中國煤炭進口量超過了2.9億噸。

資料顯示，中國是世界上最大的煤炭生產國和消費國，而高品質的澳洲煤炭受到中國鋼廠和發電廠的高度歡迎。

中國與澳洲原本經貿關係密切，但澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）對中國採取強硬態度，並主張應調查COVID-19病毒起源後，中澳關係急轉直下。中國更自2020年5月起對澳洲煤炭、葡萄酒、棉花等商品限制進口。

然而，這些制裁措施對澳洲相關產業衝擊有限，這一期間內的澳洲煤炭出口更持續攀升，反讓中國因此被外界嘲諷。但現任澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）2022年5月上任以來，中澳關係出現回暖，各項貿易禁令逐漸解除。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120314

#澳洲
#中國
#艾班尼斯
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