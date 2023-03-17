香港特首設顧問團成員34人 李嘉誠長子入列

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香港當局17日宣布成立特首顧問團，包括香港首富李嘉誠（右）的長子李澤鉅（左）等34人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港17日電）香港當局今天宣布成立特首（行政長官）顧問團，成員34人，包括主要政府官員及政商界知名人士，例如香港首富李嘉誠長子李澤鉅，他們將就香港發展向特首李家超提供意見。

港府表示，特首顧問團由特首擔任主席，顧問團首屆任期即時生效，至2025年6月30日。

港府指出，顧問團是一個高層次的諮詢組織，就香港的策略性發展為特首提供意見，以把握中國和全球的發展機遇。

港府表示，香港正值疫後全面復常的路上，並作為聯通世界和國家最重要門戶，積極回歸國際舞台，成立顧問團可謂尤其適時及重要。

李家超說，顧問團成員來自各領域的翹楚和卓越領袖，有些成員是國際間享負盛名的學者和專家，他們絕對適合就香港長遠的策略性發展提供精闢見解和睿智建議。

他說，顧問團將會按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作。

根據港府公布的名單，34名成員包括政府多名主要官員，另有來自政界、商界、學界和專業界知名人士，除李澤鉅外，還包括科技大學校長葉玉如、大律師公會前主席譚允芝、蘭桂坊集團主席盛智文、渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正等。（編輯：唐佩君）1120317