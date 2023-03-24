吸引海外富豪來發展 香港發表政策宣言

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（中央社記者張謙香港24日電）香港當局為吸引海外富豪家族來港發展，今天發表政策宣言，從投資範疇、居港權和稅務豁免等方面給予優惠。

港府公布的「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」，就建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈，說明政策立場和措施。

所謂家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資管理和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富的跨代增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族的自有資金。

港府在宣言中公布吸引家族辦公室來港的措施，包括在原有的「資本投資者入境計畫」基礎上，來港投資範疇涵蓋在港上市的股票；由香港上市公司、政府或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行和全面保證的債券；認可機構發行的後償債券；合資格的集體投資計畫（包括投資相連保險計畫）。

除了以港幣計價資產外，港府也會考慮以人民幣計價的資產，如果成功申請，申請人可與配偶及未婚受養子女來港居住和發展，相關計畫詳情稍後公布。

若獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲得利得稅豁免，政府下一步將檢視當前有關基金和附帶權益的優惠稅制。

其他還有向家族辦公室提供便利市場措施；成立香港財富傳承學院，為行業從業員和財富繼承者提供人才培訓服務。

同時在國際機場設立藝術與珍品的貯存、展覽和鑑賞設施，使資產包括藝術品的全球家族辦公室在本地藝術生態圈中得以受惠；把香港發展成為慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金等。

財政司司長陳茂波說，相關政策宣言展示港府把香港發展成為全球領先家族辦公室樞紐的決心。

香港行政長官李家超早前在其首份施政報告中表示，希望在2025年底前，吸引至少200個家族辦公室在港開設營業部或擴大業務。

過去3年，在大陸抗疫政策和旅遊限制衝擊之下，香港的私人財富管理行業明顯受到影響。與此同時，其他亞洲金融中心比如新加坡，在發展家族辦公室方面卻取得長足進步。

有報導指出，近幾年來，新加坡的家族辦公室數量從2020年的400家增加到2021年的700家。（編輯：曹宇帆）1120324