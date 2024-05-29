台灣藝人沒有沈默的權利 表態政治折損兩岸互動

520之後，許多台灣藝人做了政治表態，這一次沒想到的是，包含了五月天。兩岸冰凍三尺非一日之寒，複雜的政治情勢，要讓藝人以「簡單的話語」進行政治表態，折損的是兩岸民間交流往來與互信。

中國大陸批評總統賴清德的就職演說是「台獨自白」，許多台灣藝人在中國大陸的社群網站微博，隨即轉發官媒央視製作的「統一」海報，表達「政治立場」。

從8年前令人震驚的一幕，在韓國發展的台灣藝人周子瑜以素顏在鏡頭前道歉，表態「我始終為自己是中國人而感到驕傲」，到現今不時地在兩岸各種緊張時刻下，或是中國大陸「十一」期間，台灣人對自己家鄉藝人做出種種關於統一的「政治表態」，大多已經麻木。

這一次，又來了。不過，令人最為驚訝的是五月天。正在北京鳥巢舉辦10場演唱會的五月天，主唱阿信在24日表演的一個橋段中講了「我們中國人」，讓台灣許多「五迷」在臉書上進行了一場近乎與五月天說再見的「集體哀悼」。

這一結果，不禁讓人覺得遺憾。遺憾的除了是，台灣藝人似乎沒有在複雜的兩岸情勢下表達沈默的權利外，更是因為「文化沾染上了政治」，且是一次又一次，讓已經不容易的兩岸文化、民間交流雪上加霜。

這體現在記者的北京駐點工作與生活當中，感受深刻。兩岸關係不佳的時候，不論是採訪遇到的受訪者，還是在駐點時期認識到的新朋友，甚至是只有一面之緣的人，見到「你是台灣人」，許多當地人總是有說不完的「政治話題」。

這些「政治話題」的問候也「非常簡單」，包含：「台灣人支持統一嗎？」、「台灣人不要香港那個『一國兩制』嗎？」、「台灣為什麼不回歸？」、「台灣是我們的啊，你說對吧？」。

最令人覺得尷尬的是，曾經碰到過不少次「是否台灣人認為大陸人吃不起茶葉蛋？」或是「台灣不乖，就武統，幾天的時間」。這些聽來並不友好，讓本是輕鬆的民間交流，要先談起政治話題，難以達到中國大陸官方高層說的「心靈契合」。

然而，在現今的兩岸關係之下，五月天的採訪是在中國大陸採訪時，難得可貴的「友好採訪」環境之一。

說是友好採訪，是因為當中國大陸「五迷」知道是台灣記者，被拒訪的機率幾乎是零。相形之下，對經濟、政治議題被拒訪機率卻很高。同時，中國的「五迷」也較不會戴上「有色眼鏡」看待台灣，記者也沒有碰到動輒被詢問的政治話題。這在現今的中國採訪環境中，可說十分罕見。

採訪回歸到音樂本身，中國大陸的「五迷」，因為喜歡五月天的歌，而認識了台灣，看到台灣真正的一面，打開真實的兩岸交流面紗。

在北京的鳥巢外圍採訪時，當聽到來自中國各省的樂迷唱著五月天的台語歌，儘管各帶著家鄉口音，一些發音或許不標準，但聽著中國樂迷哼著五月天的台語歌「志明與春嬌」、「憨人」等等，有種說不上來的觸動。

兩岸關係十分複雜。至今，兩岸公權力沒有辦法找到雙方都認可的政治基礎坐下來談。

但是，把複雜的政治簡單化，把難以三言兩語的說清楚的問題，做一句話的表態，這對兩岸民間的交往有好處嗎？抑或是激化兩岸民間對立？讓最重要的民間雙方出現隔閡，一層又一層的加劇民間的敵意螺旋。

台灣許多「五迷」對五月天進行「再見哀悼」。但是，對記者而言，不曉得下次再去五月天大陸演唱會的採訪現場，是否能再出現回歸音樂、喜歡五月天哪一首歌，因為五月天才認識台灣，喜歡台灣的純粹採訪？還是也要先跟中國大陸樂迷們從政治談起？（編輯：邱國強）1130529